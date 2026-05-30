АР: Росія краде західні технології через санкції

Російські спецслужби значно активізували спроби викрадення західних технологій та оборонних розробок на тлі тривалого санкційного тиску. Нові обмеження призводять все до більших проблем в економіці РФ.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Associated Press із посиланням на джерела в європейських службах безпеки.

Що робить Росія

За даними співрозмовників агентства, Москва розширює інструменти промислового та кібернетичного шпигунства, щоб компенсувати обмежений доступ до критичних технологій із Заходу.

Зазначається, що російські агенти дедалі частіше використовують комплексні схеми. Так, вони створюють фіктивні компанії, залучають посередників, а також вербують хакерів для кібершпигунства. Зібрана інформація може застосовуватися не лише для розвитку оборонної промисловості, а й для потенційних атак на критичну інфраструктуру європейських країн.

Як наголошують співрозмовники видання, протягом останніх років санкції суттєво обмежили можливості Росії закуповувати обладнання, технології та наукові розробки в Європі, що підштовхнуло її до активнішого шпигунства.

Які технології цікавлять Москву

Представники спецслужб Швеції та Фінляндії зазначають, що Росія цілеспрямовано полює на передові технології подвійного призначення.

Серед пріоритетів:

оборонні розробки та сучасне озброєння;

авіаційні технології, зокрема пов’язані з винищувачами;

лазерні та оптичні системи;

космічні технології;

квантові та арктичні дослідження;

морські технології;

промислове обладнання та програмне забезпечення для верстатів.

Також фіксуються спроби отримати цивільні технології, які можуть бути адаптовані для військових потреб.

Кібератаки та диверсійна активність

За словами європейських посадовців, Росія активно використовує кібератаки проти компаній та об’єктів критичної інфраструктури. Таким чином Москва хоче зібрати необхідні їй дані та підготувати потенційні операції в майбутньому.

У деяких випадках атаки мали ознаки спроб фізичного пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. При цьому частина операцій могла бути спрямована на підрив підтримки України з боку західних країн.

Експерти відзначають, що підхід Росії стає більш ризикованим і менш обережним щодо можливого викриття.

