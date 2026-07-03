Беларусь стала проектом Китая: Алексей Кущ

Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Республика Беларусь уже давно не является исключительно марионеткой российского Кремля, поскольку на самом деле превратилась в масштабный геополитический проект Китая. Финансовый аналитик Алексей Кущ отметил, что Пекин сейчас оказывает решающее влияние на систему управления этим государством, используя его в качестве стратегических ворот в Европу. Россия при этом утратила единоличный контроль над Минском и вынуждена учитывать интересы азиатского партнера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление финансового аналитика Алексея Куща в эфире программы "Світ на зламі".

Китайское влияние на Беларусь

Эксперт сравнил сегодняшнюю модель управления соседней страной с закрытым акционерным обществом, где главные роли распределены между РФ и Китаем.

Кущ считает, что именно Пекин, а не Россия, держит в своих руках полный контрольный пакет в белорусском проекте.

"Если условно распределить, как закрытое акционерное общество «Беларусь», то 50%+1 акция принадлежит Китаю, и у него контрольный пакет", — подчеркнул аналитик.

Читайте также:

Влияние российского руководства на процессы внутри республики в настоящее время существенно ограничено и составляет около 30%, что дает Москве лишь так называемый блокирующий пакет.

А остальные 20% условного влияния на государственные процессы, по словам Алексея Куща, сосредоточены непосредственно в руках самого Александра Лукашенко и его ближайшего окружения из числа местных элит и семьи.

И именно такой сложный баланс сил позволяет минскому режиму маневрировать между требованиями Кремля и интересами Китая.

Как ранее писали Новини.LIVE, из-за совместных полетов китайских и российских самолетов вблизи границ других стран Южной Корее все чаще приходится поднимать в воздух свои самолеты. Аналитики считают такие совместные полеты элементом давления на союзников США в Азии.

Также мы писали, что ситуация вокруг границ соседней республики и планы Кремля по использованию ее территории остаются под постоянным жестким контролем оборонного ведомства Украины.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российский диктатор Владимир Путин приказал своему генеральному штабу детально просчитать различные варианты новых наступательных операций, в том числе и непосредственно с территории Беларуси. Поэтому Силы обороны тщательно просчитывают все возможные шаги противника и заранее готовятся к любым сценариям развития событий на этом и северных направлениях.