В НАБУ раскрыли кодовые имена участников преступной организации

Детектив бюро Александр Абакумов. Фото: кадр из видео

В НАБУ раскрыли детали дела в отношении преступной организации, участники которой использовали кодовые имена "Карлсон", "Шугармен" и "Решик". Именно зашифрованная структура деятельности организации привлекла внимание следователей.

Об этом сообщил детектив бюро Александр Абакумов в выпуске "Украинской правды".

Как действовали фигуранты дела по кодовым именам

"Одной из причин, почему бюро заинтересовалось этим делом, была именно его зашифрованная структура: использование кодовых имен, скрытая передача денег и участие правоохранителей в схемах", — пояснил Абакумов.

Он добавил, что все прозвища были настоящими кодовыми именами участников преступной организации и не выдумкой НАБУ.

"Карлсон" — это не условное название от бюро, а имя, которое фигурирует на записях: "Карлсон сказал сделать то", "Карлсон сказал сделать другое", — уточнил детектив.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк добавил, что среди фигурантов также есть "Профессор" — Галущенко.

Депутат признался, что раньше не понимал, чем ценен этот участник, но сейчас ситуация стала понятной. По его словам, в ходе обсуждений в схеме также фигурирует министр энергетики Гринчук и бывший член НКРЭКУ, который отвечал за исполнительные производства, связанные со схемой.

Напомним, что НАБУ и САП объединили усилия в рамках операции "Мидас", которая стала одной из крупнейших антикоррупционных кампаний последних лет. Раскрытие коррупционных схем с участием топ-чиновников в энергетическом секторе привлекло внимание даже американских чиновников.

На резонансный коррупционный скандал отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, подчеркнув, что виновные в деле обязательно получат приговоры.

В то же время в Верховную Раду поступили заявления с просьбой уволить с должностей министра энергетики Светлану Гринчук и главу Минюста Германа Галущенко. В ответ Энергоатом планирует провести срочное заседание Наблюдательного совета.