У НАБУ розкрили кодові імена учасників злочинної організації

Детектив бюро Олександр Абакумов. Фото: кадр з відео

У НАБУ розкрили деталі справи щодо злочинної організації, учасники якої використовували кодові імена "Карлсон", "Шугармен" та "Рьошик". Саме зашифрована структура діяльності організації привернула увагу слідчих.

Про це повідомив детектив бюро Олександр Абакумов у випуску "Української правди".

Реклама

Читайте також:

Як діяли фігуранти справи за кодовими іменами

"Однією з причин, чому бюро зацікавилося цією справою, була саме її зашифрована структура: використання кодових імен, прихована передача грошей та участь правоохоронців у схемах", — пояснив Абакумов.

Він додав, що всі прізвиська були справжніми кодовими іменами учасників злочинної організації і не вигадкою НАБУ.

"Карлсон" — це не умовна назва від бюро, а ім’я, яке фігурує на записах: "Карлсон сказав зробити те", "Карлсон сказав зробити інше", — уточнив детектив.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк додав, що серед фігурантів також є "Професор" — Галущенко.

Депутат зізнався, що раніше не розумів, чим цінний цей учасник, але зараз ситуація стала зрозумілою. За його словами, у ході обговорень у схемі також фігурує міністерка енергетики Гринчук та колишній член НКРЕКП, який відповідав за виконавчі провадження, пов’язані із схемою.

Нагадаємо, що НАБУ та САП об’єднали зусилля в межах операції "Мідас", яка стала однією з найбільших антикорупційних кампаній останніх років. Розкриття корупційних схем за участю топчиновників у енергетичному секторі привернуло увагу навіть американських посадовців.

На резонансний корупційний скандал відреагував український лідер Володимир Зеленський, підкресливши, що винні у справі обов’язково отримають вироки.

Водночас до Верховної Ради надійшли заяви з проханням звільнити з посад міністерку енергетики Світлану Гринчук та очільника Мін’юсту Германа Галущенка. У відповідь Енергоатом планує провести термінове засідання Наглядової ради.