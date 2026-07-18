Покушение на Ермолаева в Монако — видео удалось восстановить

Вадим Ермолаев. Фото: forbes.ua

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что специалистам СБУ удалось восстановить видеозапись покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Это одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса генерального прокурора Украины.

СБУ восстановила ключевую улику по делу о покушении на Ермолаева

По словам Кравченко, в настоящее время активно продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на получение новых доказательств по делу о покушении на убийство Ермолаева в Монако.

"Благодаря профессиональной работе специалистов СБУ удалось восстановить одно из ключевых доказательств, которое подозреваемые пытались уничтожить. Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители заранее установили недалеко от места преступления, чтобы получить подтверждение выполнения заказа. Несмотря на то, что это доказательство было удалено, специалисты СБУ смогли его восстановить", — написал он в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как женщина идет с чем-то, похожим на рюкзак, после чего кладет его у входа в дом. Почти сразу за ней шел Ермолаев вместе со своей спутницей и сыном. Сразу после того, как они подошли к входу, раздался взрыв, что видно на кадрах.

Читайте также:

Пост Кравченко о покушении на Ермолаева. Фото: скриншот

Что известно о покушении на Ермолаева

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали как минимум три человека. Среди тяжело раненых, как выяснилось, был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и члены его семьи.

По данным следствия, к покушению на Ермолаева может быть причастна 39-летняя украинка Анастасия Березовская, которая выдавала себя за мужчину (изначально были подозрения, что покушение мог совершить мужчина).

Уже 3 июля Березовскую объявили в международный розыск, но 7 июля ее нашли убитой под Киевом. Подозреваемыми в убийстве женщины являются сотрудник ГУР Владислав Реут и бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Суд назначил им обоим меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также отметим, что, по последним данным СМИ, Ермолаев уже вышел из комы, его состояние обнадеживающее. Что касается сына, то в результате инцидента он практически не пострадал. Однако серьёзные травмы получила его спутница. Ей провели ампутацию ног, и она может лишиться зрения, слуха и возможности говорить.