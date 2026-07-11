Покушение на Ермолаева — генеральный прокурор раскрыл подробности расследования

Вадим Ермолаев. Фото: forbes.ua

Генеральный прокурор Княжества Монако Стефан Тибо рассказал подробности расследования взрыва, произошедшего в Монако во время покушения на украинского бизнесмена Ермолаева. По его словам, "мотив или мотивы" пока устанавливаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BFMTV.

Что известно о состоянии пострадавших и расследовании покушения

Тибо рассказал, что все трое пострадавших до сих пор находятся в больнице. По его словам, ребенка удалось опросить, а женщина чувствует себя лучше, хотя ее состояние остается критическим. Что же касается Вадима Ермолаева, который в настоящее время является гражданином Кипра, — он "пока не может быть допрошен" и давать показания, однако его состояние улучшается.

Генеральный прокурор уточнил, что 2 июля было начато судебное расследование, добавив к квалификации "покушение на убийство" и "установка взрывного устройства на дорогах общего пользования" — обвинение "в преступном сговоре с целью совершения преступления".

Кроме того, 2 июля был выдан международный ордер на арест, а 3 июля — его передали в Интерпол.

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"Мы все еще находимся на этапе сбора доказательств: будь то в отношении бомбы, будь то в отношении использованного взрывчатого вещества — это то, чего у нас пока нет. У нас нет результатов, которые будут важны, в частности, для определения происхождения этих элементов, а также мотива или мотивов, которые также не установлены. Поэтому мы расследуем абсолютно все направления, ничего не исключая", — пояснил Тибо.

Он добавил, что к делу назначены два следственных судьи, и расследование под их руководством продвигается "очень активно".

Также генпрокурор сообщил, что налажено сотрудничество с некоторыми "иностранными властями", в частности французскими, немецкими и украинскими.

Что говорят в Украине о расследовании

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале заявил, что 10 июля вместе с первым заместителем председателя СБУ Александром Покладом и главой Нацполиции Иваном Выговским провел встречу с прокурором Княжества Монако Стефаном Тибо.

По его словам, главной темой встречи стали два уголовных дела, расследуемых украинской стороной. В частности:

первое касается покушения на украинскую семью в Монако. В Украине преступление квалифицировали как завершенное покушение на умышленное убийство двух и более лиц, совершенное по заказу, способом, опасным для жизни многих людей;

второе производство возбуждено по факту убийства гражданки Украины Анастасии Березовской, которую правоохранительные органы Монако подозревают в причастности к покушению.

"Проинформировал коллег о ходе украинского расследования, установленных обстоятельствах убийства Анастасии Березовской, а также поделился подробностями задержания лиц, которых следствие считает исполнителями этого преступления", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кравченко подчеркнул необходимость скорейшего создания международной следственной группы, которая обеспечит оперативный обмен информацией, координацию следственных действий и эффективное взаимодействие между правоохранительными органами Украины и Монако.

"В таких делах именно оперативность и совместные действия правоохранительных органов являются ключевыми для установления всех обстоятельств преступления. Заверил, что Украина готова к полноценному сотрудничеству в соответствии с международно-правовыми процедурами. Рассчитываю на такую же открытую позицию со стороны наших партнеров в Княжестве Монако. Совместно с коллегами договорились наладить оперативный обмен информацией и имеющимися материалами следствия", — резюмировал Кравченко.

Пост Кравченко. Фото: скриншот

Что произошло в Монако

Как сообщали Новини.LIVE, покушение на бизнесмена из Украины произошло 29 июня в элитном жилом районе Монако Ле-Роше. Неизвестное лицо оставило у входа в дом заминированную сумку, после чего покинуло место происшествия.

В результате взрыва пострадали три человека — Ермолаев, его спутница и 13-летний сын бизнесмена. Недавно в СМИ писали, что Ермолаев уже вышел из комы.

После инцидента высказывались предположения, что злоумышленником может быть мужчина. Однако впоследствии главной подозреваемой назвали гражданку Украины Анастасию Березовскую, которая выдавала себя за мужчину.

Сразу после покушения женщина приехала в Украину, а через несколько дней стало известно, что ее тело нашли в Киевской области.

В совершении убийства подозревают двух человек — сотрудника ГУР Владислава Реута и бывшего сотрудника СБУ Виталия Жиковича. В настоящее время они находятся под стражей.