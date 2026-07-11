Замах на Єрмолаєва — генпрокурор розкрив деталі розслідування

Вадим Єрмолаєв. Фото: forbes.ua

Генеральний прокурор Князівства Монако Стефан Тібо розповів деталі розслідування вибуху, що стався в Монако під час замаху на українського бізнесмена Єрмолаєва. За його словами, "мотив або мотиви" поки що встановлюються.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на BFMTV.

Що відомо про стан постраждалих та розслідування замаху

Тібо розповів, що всі троє постраждалих досі перебувають у лікарні. За його словами, дитину вдалося опитати, а жінка почувається краще, хоча її стан залишається критичним. Що ж стосується Вадима Єрмолаєва, який нині є громадянином Кіпру — він "поки що не може бути допитаний" і давати свідчення, проте його стан покращується.

Генеральний прокурор уточнив, що 2 липня було розпочато судове розслідування, додавши до кваліфікації "замах на вбивство" та "закладення вибухового пристрою на дорогах загального користування" — звинувачення "у злочинній змові з метою вчинення злочину".

Крім того, 2 липня було видано міжнародний ордер на арешт, а 3 липня — його передали до Інтерполу.

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"Ми все ще перебуваємо на етапі збору доказів: чи то щодо бомби, чи то щодо використаної вибухового речовини — це те, чого у нас поки що немає. У нас немає результатів, які будуть важливими, зокрема, для визначення походження цих елементів, а також мотиву чи мотивів, які також не встановлені. Тому ми розслідуємо абсолютно всі напрямки, нічого не виключаючи", — пояснив Тібо.

Він додав, що до справи призначено двох слідчих суддів, і розслідування під їхнім керівництвом просувається "дуже активно".

Також генпрокурор повідомив, що налагоджено співпрацю з деякими "іноземними владами", зокрема французькими, німецькими та українськими.

Що кажуть в Україні про розслідування

Генпрокурор України Руслан Кравченко у себе в Telegram заявив, що 10 липня разом із першим заступником голови СБУ Олександром Покладом та головою Нацполіції Іваном Вигівським провів з прокурором Князівства Монако Стефаном Тібо.

За його словами, головною темою зустрічі стали два кримінальні провадження, які розслідує українська сторона. Зокрема:

перше стосується замаху на українську родину в Монако. В Україні злочин кваліфіковали як закінчений замах на умисне вбивство двох і більше осіб, вчинений на замовлення, способом, небезпечним для життя багатьох людей;

друге провадження розпочато за фактом убивства громадянки України Анастасії Березовської, яку правоохоронці Монако підозрюють у причетності до замаху.

"Поінформував колег про перебіг українського розслідування, встановлені обставини вбивства Анастасії Березовської, а також поділився деталями затримання осіб, яких слідство вважає виконавцями цього злочину", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Кравченко наголосив на необхідності скорішого створення міжнародної слідчої групи, яка забезпечить оперативний обмін інформацією, координацію слідчих дій та ефективну взаємодію між правоохоронними органами України та Монако.

"У таких справах саме швидкість та спільні дії правоохоронців є ключовими для встановлення всіх обставин злочину. Запевнив, що Україна відкрита до повноцінної співпраці відповідно до міжнародно-правових процедур. Розраховую на таку ж відкриту позицію з боку наших партнерів у Князівстві Монако. Спільно з колегами домовилися налагодити оперативний обмін інформацією та наявними матеріалами слідства", — резюмував Кравченко.

Пост Кравченка. Фото: скриншот

Що сталося у Монако

Як повідомляли Новини.LIVE, замах на бізнесмена з України стався 29 червня в в елітному житловому районі Монако Ле-Роше. Невідома особа залишила біля входу в будинок заміновану сумку, після чого покинула місце події.

Внаслідок вибуху постраждали троє людей — Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син бізнесмена. Нещодавно у ЗМІ писали, що Єрмолаєв вже вийшов з коми.

Після інциденту були припущення, що зловмисником може бути особа чоловічої статі. Однак згодом головною підозрюваною назвали громадянку України Анастасію Березовську, яка видавала себе за чоловіка.

Одразу після замаху жінка приїхала до України, же через кілька днів стало відомо, що її тіло знайшли у Київській області.

У скоєнні вбивства підозрюють двох осіб - співробітника ГУР Владислав Реута та колишнього працівника СБУ Віталія Жиковича. Наразі вони під вартою.