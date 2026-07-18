Замах на Єрмолаєва у Монако - відео вдалося відновити

Вадим Єрмолаєв. Фото: forbes.ua

Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що фахівцям СБУ вдалося відновити відеозапис замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Це один з ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити.

Про це повідомляє Новини.LIVE на сайт Офісу генерального прокурора України.

СБУ відновили ключовий доказ замаху на Єрмолаєва

За словами Кравченка, наразі активно тривають слідчі та процесуальні дії, спрямування на отримання нових доказів у справі замаху на вбивство Єрмолаєва в Монако.

"Завдяки професійній роботі фахівців СБУ вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити. Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку виконавці завчасно встановили неподалік місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення. Попри те, що цей доказ був видалений, фахівці СБУ змогли його відновити", — написав він у Telegram.

На опублікованих кадрах видно, як жінка йде з чимось схожим на рюкзак, після чого кладе його біля входу до будинку. Майже одразу за нею йшов і Єрмолаєв разом зі своєю супутницею та сином. Одразу після того, як вони піднялися до входу, пролунав вибух, що видно на кадрах.

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Що відомо про замах на Єрмолаєва

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 29 червня в Монако стався вибух у житловому будинку, внаслідок якого постраждали щонайменше троє людей. Серед тяжко поранених, як виявилося, був український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та члени його родини.

За даними слідства, причетною до замаху на Єрмолаєва може бути 39-річна українка Анастасія Березовська, яка видавала себе за чоловіка (спочатку були підозри, що замах міг скоїти чоловік).

Вже 3 липня Березовську оголосили у міжнародний розшук, але 7 липня її знайшли вбитою під Києвом. Підозрюваними у вбивстві жінки є співробітник ГУР Владислав Реут та колишній співробітник СБУ Віталій Жикович. Суд призначив їм обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також зазначимо, що за останніми даними ЗМІ, Єрмолаєв вже вийшов з коми, його стан обнадійливий. Щодо сина, внаслідок інциденту він майже не постраждав. Однак тяжких травм зазнала супутниця. Їй провели ампутацію ніг і вона може втратити зір, слух і можливість говорити.