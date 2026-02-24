Видео
Главная Новости дня РФ не победит — Стефанишина сделала заявление о войне в Украине

РФ не победит — Стефанишина сделала заявление о войне в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 23:30
Сможет ли Россия победить в войне с Украиной — Стефанишина ответила
Посол Украины в США Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Россияне меняют тактику войны и терроризируют гражданское население постоянными обстрелами. Из-за атак на инфраструктуру эта зима стала для украинцев одной из самых сложных. Несмотря на это, Россия не способна победить в этой войне.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина во время брифинга во вторник, 24 февраля, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Читайте также:

Заявление Стефанишиной к годовщине большой войны

Посол Украины в США подчеркнула, что наше государство не может проиграть. России не удастся одержать победу, убеждена Стефанишина.

"Мы встречаем эту годовщину также с пониманием, что Россия не выиграет эту войну. Украина стоит и она не будет побеждена", — отметила посол Украины в США.

В то же время она отметила, что необходимо достигать мира. Кроме того, чиновница добавила, что россияне меняют характер агрессии.

"Линия фронта — это не то место, где мы сейчас, когда говорим о войне. Сегодня война также является террором. Мы встречаем четвертую годовщину начала агрессии с пониманием, что это самая холодная зима за десятилетие, самая тяжелая и самая ужасная зима за десятилетие, за эти четыре года для гражданского населения Украины, с более чем 40 потерями среди гражданских", — отметила Стефанишина.

Заявления партнеров к годовщине большой войны

Во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что будущее пишется именно в Украине. Он подчеркнул, что нельзя дать преимущество за столом переговоров Москве.

К украинцам в годовщину великой войны обратился Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он отметил, что Альянс продолжит поддерживать украинцев так, как делал это с самого начала вторжения.

В Верховной Раде Украины выступил маршалок Сейма Польши Влодзимеж Чажастый. Он отметил, что нападение РФ на Украину является позорным, а ВСУ поразили мир своим героизмом.

Несколько стран на фоне четвертой годовщины войны объявили о новых пакетах помощи Украине. Также партнеры анонсировали введение новых санкционных решений против РФ.

В Украину в четвертую годовщину полномасштабного вторжения прибыл ряд иностранных представителей. Они вместе с главой государства Владимиром Зеленским почтили память павших воинов.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
