Україна
Росія не здатна виграти цю війну, — посол України у США

Росія не здатна виграти цю війну, — посол України у США

Дата публікації: 24 лютого 2026 23:30
Стефанішина заявила, що Росія не зможе перемогти у війні з Україною
Посол України у США Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Росія тероризує цивільне населення постійними обстрілами критичної інфраструктури, через що ця зима стала однією з найважчих для українців. Однак РФ не зможе перемогти у війні проти України.

Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина під час брифінгу у вівторок, 24 лютого, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Читайте також:

Заява Стефанішиної до річниці великої війни

Посол України у США наголосила, що наша держава не може програти. Росії не вдасться здобути перемогу, переконана Стефанішина.

"Ми зустрічаємо цю річницю також з розумінням, що Росія не виграє цю війну. Україна стоїть і вона не буде переможена", — зазначила посол України у США.

Водночас вона зауважила, що необхідно досягати миру. Крім того, посадовиця додала, що росіяни змінюють характер агресії.

"Лінія фронту — це не те місце, де ми зараз, коли говоримо про війну. Сьогодні війна також є терором. Ми зустрічаємо четверту річницю початку агресії з розумінням, що це найхолодніша зима за десятиліття, найважча і найжахливіша зима за десятиліття, за ці чотири роки для цивільного населення України, з понад 40 втратами серед цивільних", — зазначила Стефанішина.

Заяви партнерів до річниці великої війни

Під час пресконференції у Києві 24 лютого голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що майбутнє пишеться саме в Україні. Він наголосив, що не можна дати перевагу за столом переговорів Москві.

До українців у річницю великої війни звернувся Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він зазначив, що Альянс продовжить підтримувати українців так, як робив це з самого початку вторгнення.

У Верховній Раді України виступив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Він зауважив, що напад РФ на Україну є ганебним, а ЗСУ вразили світ своїм героїзмом.

Кілька країн на тлі четвертої річниці війни оголосили про нові пакети допомоги України. Також партнери анонсували запровадження нових санкційних рішеннь проти РФ.

В Україну у четверту річницю повномасштабного вторгнення прибула низка іноземних представників. Вони разом з главою держави Володимиром Зеленським вшанували пам'ять полеглих воїнів.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
