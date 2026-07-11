Расследование по делу "Скалы": подозреваемому избрана мера пресечения

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в рамках расследования по делу "Скалы". Речь идет о содержании под стражей до 7 сентября без права освобождения под залог для военнослужащего, которого подозревают в избиении коллег в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Новини.LIVE.

Меры пресечения подозреваемому по делу "Скалы"

Ранее сообщалось, что сотрудники ГБР задержали военнослужащего и объявили ему подозрение. На момент совершения преступлений он проходил службу в полку "Скала". Его подозревают в избиении двух военных на территории Харьковской области.

Первый случай произошел в мае прошлого года возле одного из сел Изюмского района. В пункт временного размещения подразделения "Скала" прибыли военные из другой части, которые до этого выполняли боевые задачи.

Между военнослужащими разгорелся спор из-за вопроса размещения личного состава и техники. Военный капеллан пытался уладить ситуацию мирным путем и предложил решить её на уровне командования.

"По данным следствия, подозреваемый несколько раз ударил капеллана кулаком в лицо, нанеся ему телесные повреждения средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом челюсти", — говорится в сообщении.

Еще один случай произошел в июне прошлого года в городе Барвинково. Фигурант напал на подполковника. Он сбил офицера с ног и начал наносить удары руками и ногами по голове и туловищу, в результате чего потерпевший получил перелом ребра.

Военнослужащего задержали и объявили ему подозрение в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшем телесные повреждения средней тяжести, а также в насилии в отношении начальника, совершенном в условиях военного положения.

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Досудебное расследование продолжается. Следователи продолжают активную работу по проверке других возможных фактов физического насилия, незаконного ограничения свободы, угроз оружием, ненадлежащего обращения и неоказания медицинской помощи военнослужащим в местах дислокации и обучения полка "Скала", — сообщили в ГБР.

Что предшествовало

В июне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что проверяет возможные случаи пыток военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Накануне СМИ обнародовали расследование о вероятных нарушениях. В материале упоминается о 26 случаях смерти в учебных центрах за последние шесть месяцев.

На время расследования от исполнения обязанностей отстранили командира 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрия Гаркавого. Впоследствии в полку подтвердили гибель 25 новобранцев во время подготовки.

На скандал отреагировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который подчеркнул, что это позорная история.

Лубинец сообщил, что собранные в отношении полка "Скала" материалы передадут правоохранительным органам. По его словам, мониторинговая группа уже завершила проверку в месте дислокации подразделения и зафиксировала ряд обстоятельств, требующих расследования.

Впоследствии в полку "Скала" официально идентифицировали более 500 военнослужащих как наркозависимых. Их срочно отправили на курс лечения.