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Главная Новости дня Позорная история: Сирский впервые прокомментировал скандал со "Скелею"

Позорная история: Сирский впервые прокомментировал скандал со "Скелею"

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 21:42
Сырский прокомментировал скандал с полком «Скала»
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально отреагировал на громкий скандал вокруг 45-го отдельного штурмового полка "Скеля" в связи с массовыми небоевыми смертями новобранцев. Руководство армии направило в подразделение комплексную комиссию Генштаба и Военной службы правопорядка для всесторонней проверки всех фактов. В настоящее время правоохранительные органы уже возбудили несколько уголовных дел в связи с возможными нарушениями прав мобилизованных бойцов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью ТСН.

Проверки Генштаба и привлечение правоохранительных органов

Военное руководство назначило масштабное служебное расследование под руководством бригадного генерала Шевченко. Комиссия должна детально осмотреть все полигоны и установить реальное местонахождение лиц, ранее совершавших правонарушения в части.

"Конечно, это позорная история с точки зрения того, что она вообще имеет место в Вооруженных силах воюющей страны. Военный точно не должен гибнуть в тылу, а должен готовиться к защите своего государства", — сказал Александр Сырский.

Главком подчеркнул, что все виновные в уголовных или дисциплинарных нарушениях обязательно понесут суровое наказание.

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Правовые решения в отношении всего руководящего состава штурмового полка будут приняты сразу после завершения работы следственных групп.

Что предшествовало

Как сообщали "Новини.LIVE» ранее, скандал разразился после публикации материалов издания "Бабель" о гибели как минимум 26 мобилизованных военных в период с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство мужчин умерли от сердечных заболеваний и пневмонии почти сразу после поступления в часть, а родственники заявили о случаях насилия и пыток.

Государственное бюро расследований уже начало собственное досудебное производство по факту превышения служебных полномочий командованием, а командира полка "Скеля" отстранили от работы на время расследования.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также взял под личный контроль проверку информации о пытках мобилизованных бойцов в полку "Скеля".

расследование Александр Сырский Полк Скала
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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