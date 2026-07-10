ГБР задержало военнослужащего полка "Скала" в связи с избиением капеллана и офицера

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о первых результатах расследования возможных фактов насилия в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Правоохранители задержали военнослужащего и предъявили ему подозрение в избиении двух коллег.

Об этом сообщается на сайте ГБР, передает Новини.LIVE.

ГБР заявило о первых результатах расследования в полку "Скала"

По данным следствия, в мае 2025 года в Изюмском районе Харьковской области во время конфликта между военными разных подразделений младший сержант несколько раз ударил военного капеллана, в результате чего тот получил сотрясение мозга и перелом челюсти. Второй случай произошел в июне в Барвинковом, где подозреваемый напал на подполковника, сбил его с ног и избил, сломав пострадавшему ребро.

Военному инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и насилие в отношении начальника в условиях военного положения. Санкции по этим статьям предусматривают до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ГБР подчеркнули, что следователи также проверяют другие возможные факты избиений, угроз, незаконного ограничения свободы и ненадлежащего обращения с военнослужащими полка "Скала".

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Как сообщали Новини.LIVE, директор ГБР Алексей Сухачев заявил о необходимости системного мониторинга ситуации в воинских подразделениях, чтобы предотвращать случаи насилия еще до того, как они станут достоянием общественности. Он также подчеркнул, что бюро не всегда может оперативно реагировать без официальных обращений от потерпевших, командования или правоохранительных органов.

Как сообщали Новини.LIVE, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" продолжается служебная проверка после сообщений о проблемах внутри подразделения. В частности, командование заявило об обнаружении среди мобилизованных военнослужащих лиц с наркотической зависимостью и вспышках инфекционных заболеваний.