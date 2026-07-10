ДБР затримало військового полку "Скеля" через побиття капелана та офіцера

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про перші результати розслідування можливих фактів насильства у 425 окремому штурмовому полку "Скеля". Правоохоронці затримали військовослужбовця та оголосили йому підозру у побитті двох колег.

Про це повідомляється на сайті ДБР, передає Новини.LIVE.

ДБР заявило про перші результати розслідування у полку "Скеля"

За даними слідства, у травні 2025 року в Ізюмському районі Харківської області під час конфлікту між військовими різних підрозділів молодший сержант кілька разів ударив військового капелана, через що той отримав струс мозку та перелом щелепи. Другий випадок стався у червні в Барвінковому, де підозрюваний напав на підполковника, збив його з ніг та побив, зламавши потерпілому ребро.

Військовому інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями та насильство щодо начальника в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У ДБР наголосили, що слідчі також перевіряють інші можливі факти побиття, погроз, незаконного обмеження свободи та неналежного поводження з військовослужбовцями полку "Скеля".

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Як повідомляли Новини.LIVE, директор ДБР Олексій Сухачов заявив про необхідність системного моніторингу ситуації у військових підрозділах, щоб запобігати випадкам насильства ще до їх розголосу. Він також наголосив, що бюро не завжди може оперативно реагувати без офіційних звернень від потерпілих, командування чи правоохоронних органів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 425 окремому штурмовому полку "Скеля" триває службова перевірка після повідомлень про проблеми всередині підрозділу. Зокрема, командування заявило про виявлення серед мобілізованих військовослужбовців осіб із наркотичною залежністю та спалахи інфекційних захворювань.