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Головна Новини дня У ДБР хочуть об'єднати всі справи щодо полку "Скеля" для ефективного розслідування

У ДБР хочуть об'єднати всі справи щодо полку "Скеля" для ефективного розслідування

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 00:07
ДБР заявило про необхідність запобігати катуванням у ЗСУ та розповіло про справу "Скелі"
Олексій Сухачов. Фото: ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що для запобігання випадкам катувань у військових підрозділах необхідно налагодити системне отримання інформації про ситуацію в колективах ще до виникнення резонансних скандалів. ДБР не завжди може оперативно отримувати інформацію про події у військових частинах, якщо немає офіційних звернень від потерпілих, командування чи інших правоохоронних органів.

Про це Олексій Сухачов сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи розслідування щодо 425-го окремого штурмового полку "Скеля", передает Новини.LIVE.

Що заявили в ДБР після справи "Скелі"

Директор ДБР визнав, що випадки замовчування подібних інцидентів можливі.

Наразі у Полтаві розслідують шість кримінальних проваджень щодо полку "Скеля". Після журналістського розслідування всі справи вирішили об'єднати в одне провадження, яке розслідуватиме спільна слідча група центрального апарату ДБР та територіального управління. Сухачов наголосив, що правоохоронці дадуть правову оцінку діям усіх командирів, а не лише безпосередніх виконавців.

Крім цього, директор ДБР повідомив, що бюро вже розслідує ще кілька кримінальних проваджень щодо можливих катувань в інших підрозділах Сил оборони.

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За його словами, головне завдання правоохоронців — мінімізувати подібні випадки та не допустити їх повторення. Для цього ДБР взаємодіє з військовим командуванням і рекомендує вживати превентивних заходів, зокрема проводити кадрові зміни та дисциплінарні перевірки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" розгорівся скандал після оприлюднення журналістського розслідування про ймовірні системні порушення прав військовослужбовців у навчальних центрах підрозділу. Після цього правоохоронці розпочали перевірку викладених фактів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" після внутрішньої перевірки виявили сотні військовослужбовців із наркотичною залежністю. У підрозділі заявили, що всіх їх направили на лікування, попри те, що раніше ВЛК визнали цих чоловіків придатними до проходження служби.

ДБР ЗСУ Полтава Полк Скеля
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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