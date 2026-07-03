Понад 500 бійців полку "Скеля" виявилися наркозалежними

Начальник групи цивільно-військового співробітництва полку "Скеля" Андрій Сурай. Фото: кадр із відео

У штурмовому полку "Скеля" понад п'ятсот військовослужбовців офіційно ідентифікували як наркозалежних та терміново відправили на проходження курсу лікування. Представники підрозділу зазначають, що всі ці чоловіки раніше були визнані військово-лікарськими комісіями повністю придатними до служби на передовій. Окрім цього, всередині військової частини виявили спалахи небезпечних інфекційних захворювань серед мобілізованих новобранців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтервʼю начальника групи цивільно-військового співробітництва полку "Скеля" Андрія Сурая для "Радіо Свобода".

Спостереження за станом бійців

Усі виявлені наркозалежні бійці штурмового підрозділу наразі перебувають у спеціалізованих медичних закладах, де проходять відповідні процедури.

"Ці бійці наразі перебувають у спецзакладах, де отримують замісну терапію. Цифнаркора у дві тисячі наркозалежних у полку, яку раніше озвучувала омбудсманка Ольга Решетилова, базується на внутрішніх спостереженнях підрозділу", — заявив Андрій Сурай під час розмови з журналісткою.

Офіцер пояснив, що така велика кількість потенційно залежних людей виявилася через постійне фіксування випадків важких наркотичних ломок безпосередньо під час несення служби на позиціях.

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Інфекційні захворювання та призов хворих новобранців

Окрім проблем із наркотиками, під час медичних перевірок всередині військової частини виявили тринадцять осіб із відкритою формою туберкульозу, яких уже госпіталізували до лікарень. Також медики зафіксували певну кількість військовослужбовців, хворих на гепатит С.

"Певна кількість хворих на гепатит С, які за законом мають служити й перебувають під наглядом", — наголосив представник підрозділу.

Усі ці заяви лунають на тлі масштабних інспекцій після гучних публікацій у засобах масової інформації про масові порушення прав військових.

Як писали Новини.LIVE раніше, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше офіційно відреагував на гучний скандал навколо полку "Скеля". Він назвав це ганебною історією і відправив до підрозділу комплексну комісію Генштабу та Військової служби правопорядку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що перевірки у підрозділі розпочалися після публікації матеріалів видання "Бабель" про загибель щонайменше 26 мобілізованих військових у період з кінця 2025 року до весни 2026 року. Більшість чоловіків померли одразу після потрапляння до частини, а родичі заявили про випадки катувань.

Державне бюро розслідувань уже розпочало власне досудове провадження щодо перевищення службових повноважень командуванням, а командира полку Юрія Гаркавого відсторонили від роботи на час роботи комісій під контролем омбудсмена Дмитра Лубінця.