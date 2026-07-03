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Главная Новости дня Скандал в полку "Скеля": более 500 бойцов оказались наркозависимыми

Скандал в полку "Скеля": более 500 бойцов оказались наркозависимыми

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 09:12
Более 500 бойцов полка «Скала» оказались наркозависимыми
Начальник группы гражданско-военного сотрудничества полка «Скала» Андрей Сурай. Фото: кадр из видео

В штурмовом полку "Скеля" более пятисот военнослужащих были официально признаны наркозависимыми и срочно направлены на курс лечения. Представители подразделения отмечают, что все эти мужчины ранее были признаны военно-медицинскими комиссиями полностью годными к службе на передовой. Кроме того, в военной части выявили вспышки опасных инфекционных заболеваний среди мобилизованных новобранцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью начальника группы гражданско-военного сотрудничества полка "Скеля" Андрея Сурая для "Радио Свобода".

Наблюдение за состоянием бойцов

Все выявленные наркозависимые бойцы штурмового подразделения в настоящее время находятся в специализированных медицинских учреждениях, где проходят соответствующие процедуры.

"Эти бойцы сейчас находятся в специализированных учреждениях, где проходят заместительную терапию. Цифра в две тысячи наркозависимых в полку, которую ранее озвучивала омбудсмен Ольга Решетилова, основана на внутренних наблюдениях подразделения", — заявил Андрей Сурай во время беседы с журналисткой.

Офицер пояснил, что столь большое количество потенциально зависимых людей выявилось из-за постоянной фиксации случаев тяжелых наркотических ломки непосредственно во время несения службы на позициях.

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Инфекционные заболевания и призыв больных новобранцев

Помимо проблем с наркотиками, в ходе медицинских осмотров в военной части выявили тринадцать человек с открытой формой туберкулеза, которых уже госпитализировали в больницы. Также медики зафиксировали определенное количество военнослужащих, больных гепатитом С.

"Определенное количество больных гепатитом С, которые по закону должны служить и находятся под наблюдением", — подчеркнул представитель подразделения.

Все эти заявления звучат на фоне масштабных инспекций после громких публикаций в средствах массовой информации о массовых нарушениях прав военных.

Как ранее писали Новини.LIVE, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые официально отреагировал на громкий скандал вокруг полка "Скеля". Он назвал это позорной историей и направил в подразделение комплексную комиссию Генштаба и Военной службы правопорядка.

Также Новини.LIVE сообщали, что проверки в подразделении начались после публикации материалов издания «Бабель» о гибели как минимум 26 мобилизованных военнослужащих в период с конца 2025 года до весны 2026 года. Большинство мужчин скончались сразу после поступления в часть, а родственники заявили о случаях пыток.

Государственное бюро расследований уже начало собственное досудебное производство по факту превышения служебных полномочий командованием, а командира полка Юрия Гаркавого отстранили от работы на время работы комиссий под контролем омбудсмена Дмитрия Лубинца.

наркотики Александр Сырский Полк Скала
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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