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Главная Новости дня В ГБР намерены объединить все дела, касающиеся полка "Скала", для эффективного расследования

В ГБР намерены объединить все дела, касающиеся полка "Скала", для эффективного расследования

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 00:07
ГБР заявило о необходимости предотвращения пыток в ВСУ и рассказало о деле «Скалы»
Алексей Сухачев. Фото: ГБР

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что для предотвращения случаев пыток в воинских частях необходимо наладить систематический сбор информации о ситуации в коллективах ещё до возникновения громких скандалов. ГБР не всегда может оперативно получать информацию о событиях в воинских частях, если нет официальных обращений от потерпевших, командования или других правоохранительных органов.

Об этом Алексей Сухачев сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя расследование в отношении 425-го отдельного штурмового полка "Скала", передает Новини.LIVE.

Что заявили в ГБР после дела "Скалы"

Директор ГБР признал, что случаи замалчивания подобных инцидентов возможны.

В настоящее время в Полтаве расследуются шесть уголовных дел в отношении полка "Скала". После журналистского расследования все дела решили объединить в одно производство, которое будет расследовать совместная следственная группа центрального аппарата ГБР и территориального управления. Сухачев подчеркнул, что правоохранители дадут правовую оценку действиям всех командиров, а не только непосредственных исполнителей.

Кроме того, директор ГБР сообщил, что бюро уже расследует еще несколько уголовных дел о возможных пытках в других подразделениях Сил обороны.

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По его словам, главная задача правоохранителей — свести к минимуму подобные случаи и не допустить их повторения. Для этого ГБР взаимодействует с военным командованием и рекомендует принимать превентивные меры, в частности проводить кадровые перестановки и дисциплинарные проверки.

Как сообщали Новини.LIVE, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" разгорелся скандал после обнародования журналистского расследования о вероятных системных нарушениях прав военнослужащих в учебных центрах подразделения. После этого правоохранительные органы начали проверку изложенных фактов.

Как сообщали Новини.LIVE, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" после внутренней проверки выявили сотни военнослужащих с наркотической зависимостью. В подразделении заявили, что всех их направили на лечение, несмотря на то, что ранее ВЛК признала этих мужчин годными к прохождению службы.

ГБР ВСУ Полтава Полк Скала
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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