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Главная Новости дня Командира 425-го полка отстранили от работы на время расследования

Командира 425-го полка отстранили от работы на время расследования

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 18:50
Юрий Гаркавый — командира 425-го полка отстранили от работы
Командир штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый. Фото: Instagram/skala_425

Командира 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Решение было принято на фоне резонансного расследования о возможных системных нарушениях прав военнослужащих в учебных центрах подразделения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря полка Алексея Братущака.

Отстранение Гаркавого от работы

Братущак рассказал, что Гаркавого отстранили от работы на время расследования. Сейчас решается вопрос, кто будет исполнять обязанности командира в этот период.

Упоминается о 26 небоевых смертях за последние полгода. Большинство умерших пробыли в полку менее месяца. Свидетели рассказывали о возможных избиениях, жестоком обращении и ненадлежащем оказании медицинской помощи.

В командовании "Скелі" заявляли, что 18 из 26 военных умерли в больницах или по дороге в них, а причинами большинства смертей были болезни или общее тяжелое состояние здоровья мобилизованных.

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Что предшествовало

Вокруг 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" разгорелся масштабный общественный скандал после обнародования расследования издания "Бабель". Журналисты установили, что за период с конца 2025 года до весны 2026 года среди новобранцев подразделения было зафиксировано не менее 26 небоевых смертей.

Родственники нескольких погибших бойцов заявили о признаках возможного насилия, пыток, изъятия мобильных телефонов и несвоевременного оказания медицинской помощи, хотя официальной причиной большинства смертей указаны хронические заболевания.

Государственное бюро расследований уже возбудило уголовные дела по фактам небоевых потерь и возможного превышения служебных полномочий.

В свою очередь, военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что Офис омбудсмена получил наибольшее количество жалоб именно от бойцов "Скелі", а также добавила, что факты систематических избиений фиксировались еще с лета прошлого года, однако надлежащей реакции со стороны ответственных органов тогда не последовало.

Как писали Новини.LIVE, Дмитрий Лубинец анонсировал масштабную проверку в подразделении по поводу возможных пыток и доведения до самоубийства. По его словам, любые нарушения прав человека, особенно в условиях военного положения, недопустимы и требуют немедленной реакции.

Также мы писали, что в целом зафиксировано четыре случая смерти мобилизованных в помещениях ТЦК. Омбудсман отметил, что после "бусификации" родственники часто в течение нескольких дней не имеют информации о местонахождении задержанных.

военные расследование командир
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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