Лубинец: зафиксировано 4 случая смерти мобилизованных в ТЦК

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине зафиксированы случаи смерти мобилизованных в помещениях территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он также прокомментировал проблему так называемой "бусификации" и практики принудительного задержания граждан. По его словам, люди нередко в течение нескольких дней не имеют информации о местонахождении задержанных.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дмитрия Лубинца.

Лубинец о случаях смерти мобилизованных в помещениях ТЦК

Омбудсман отметил, что под "бусификацией" подразумевается практика принудительного задержания людей и их перевозки в неизвестном направлении. После этого, по его словам, родственники иногда вынуждены длительное время искать местонахождение этих лиц, а в отдельных случаях люди попадают в больницы или умирают.

Лубинец отметил, что подобные случаи вызывают серьезное беспокойство и требуют внимания.

По его данным, уже известно о 4 случаях смерти мобилизованных в помещениях ТЦК.

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"Такой термин (бусификация, — Ред.) появился именно из-за того, что физически граждан Украины запихивают просто в автобусы, в бусики и потом их куда-то вывозят. И самое главное, что потом человек, которого привезли, как мы потом устанавливаем в помещение ТЦК, несколько дней родные его физически ищут. То есть где он? Человек, знаете, был, его задержал кто-то, непонятно кто по факту, и несколько дней нет никаких сведений о таком человеке.

И что хуже всего — у нас есть случаи, когда после этого человек оказывается в больнице, и это оказывается еще не самая худшая ситуация. Потому что у нас есть случаи, когда после этого люди просто умирали. В помещениях ТЦК СП, по крайней мере по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда прямо в помещениях ТЦК СП люди просто умерли по непонятным причинам, которые, к сожалению, потом даже не удается установить во время внутренних проверок.

Именно все это привело к тому, что граждане Украины боятся быть мобилизованными", — объяснил Лубинец.

Новини.LIVE информировали, что недавно в Ужгородском районном ТЦК и СП зафиксировали серьезные нарушения прав человека, в частности незаконное удержание граждан и применение кайданков. Нескольким чиновникам уже сообщено о подозрении, часть фигурантов задержаны. Расследование продолжается, а омбудсмен инициировал дополнительные проверки региональных структур.

Новини.LIVE также писали, что ранее Дмитрий Лубинец сообщал о резком росте количества жалоб о нарушениях прав граждан во время мобилизации — в 333 раза по сравнению с 2022 годом. По его словам, поступают сообщения о применении силы, избиениях и использовании балаклав. Также зафиксированы случаи гибели гражданских в территориальных центрах комплектования.