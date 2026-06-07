Лубінець: зафіксовано 4 випадки смерті мобілізованих у ТЦК

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні зафіксовано випадки смерті мобілізованих у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він також прокоментував проблему так званої "бусифікації" та практики примусового затримання громадян. За його словами, люди нерідко протягом кількох днів не мають інформації про місцеперебування затриманих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дмитра Лубінця.

Лубінець про випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК

Омбудсман зазначив, що під "бусифікацією" мається на увазі практика примусового затримання людей і їхнього перевезення у невідомому напрямку. Після цього, за його словами, родичі іноді змушені тривалий час шукати місцеперебування цих осіб, а в окремих випадках люди потрапляють до лікарень або помирають.

Лубінець наголосив, що подібні випадки викликають серйозне занепокоєння та потребують уваги.

За його даними, вже відомо про 4 випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК.

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"Такий термін (бусифікація, — Ред.) з’явився саме через те, що фізично громадян України запихають просто в автобуси, в бусики й потім їх кудись вивозять. І саме головне, що потім людина, яку привезли, як ми потім встановлюємо в приміщення ТЦК, декілька днів рідні його фізично шукають. Тобто де він? Людина, знаєте, була, його затримав хтось, незрозуміло хто по факту, і декілька днів немає жодних відомостей про таку людину.

І що найгірше — у нас є випадки, коли після цього людина опиняється в лікарні, і це виявляється ще не найгірша ситуація. Бо у нас є випадки, коли після цього люди просто помирали. У приміщеннях ТЦК СП, принаймні за моєю інформацією, вже зафіксовано чотири випадки, коли прямо в приміщеннях ТЦК СП люди просто померли з незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити під час внутрішніх перевірок.

Саме все це призвело до того, що громадяни України бояться бути мобілізованими", — пояснив Лубінець.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно в Ужгородському районному ТЦК та СП зафіксували серйозні порушення прав людини, зокрема незаконне утримання громадян і застосування кайданків. Кільком посадовцям уже повідомлено про підозру, частину фігурантів затримано. Розслідування триває, а омбудсман ініціював додаткові перевірки регіональних структур.

Новини.LIVE також писали, що раніше Дмитро Лубінець повідомляв про різке зростання кількості скарг щодо порушень прав громадян під час мобілізації — у 333 рази порівняно з 2022 роком. За його словами, надходять повідомлення про застосування сили, побиття та використання балаклав. Також зафіксовані випадки загибелі цивільних у територіальних центрах комплектування.