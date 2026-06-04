Лубінець: в Ужгородському РТЦК людей прив'язували кайданками

Ужгородський РТЦК та СП. Фото: Омбудсман України

В Ужгородському районному ТЦК та СП зафіксували серйозні порушення прав людини, зокрема випадки незаконного утримання громадян і прив’язування кайданками. Кільком посадовцям уже повідомлено про підозру, частину фігурантів затримано. Розслідування триває, а омбудсман ініціював додаткові перевірки на рівні регіональних структур.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця.

В Ужгородському ТЦК людей кайданками прив'язували до драбини

Під час моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зафіксував факти грубого порушення прав людини. За його словами, зібрані матеріали були передані до правоохоронних органів, що вже дало перші процесуальні результати.

"Ці матеріали мною та моїм Представником було передано до правоохоронних органів — і зараз є перші процесуальні рішення", — зазначив омбудсман.

За його даними, 4 червня 2026 року т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі. Окремо інструктору РТЦК оголошено підозру у катуванні військовозобов’язаного, що, за версією слідства, включало незаконне утримання людей і застосування фізичного насильства.

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Наразі всі фігуранти затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Окремо Лубінець повідомив про ініціювання перевірки посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП, які могли бути обізнані про порушення, але не зупинили їх. Також перевіряються дії комісії ОК "Захід", яка, за його словами, не відобразила очевидні факти під час службового розслідування.

"Позиція є однозначною: відповідальність має бути невідворотною. Для всіх — незалежно від посади, звання чи статусу!", — наголосив омбудсман.

Скриншот повідомлення Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Дмитро Лубінець наголошував, що ТЦК та СП дедалі частіше перетворюються на місця фактичного утримання громадян. Він зазначив, що реагування на порушення зазвичай відбувається лише після публічного розголосу. Як приклади він навів ситуації у Білоцерківському та Ужгородському ТЦК, де проблеми були вирішені лише після суспільного тиску.

Новини.LIVE також писали, що раніше Лубінець заявляв, що кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з 2022 роком. За його словами, фіксуються випадки застосування сили, використання балаклав та інших порушень з боку посадових осіб. Також Лубінець повідомив про зафіксовані випадки загибелі цивільних у територіальних центрах комплектування.