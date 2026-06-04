Лубинец: в Ужгородском РТЦК людей привязывали наручниками

Ужгородский РТЦК и СП. Фото: Омбудсмен Украины

В Ужгородском районном ТЦК и СП зафиксировали серьезные нарушения прав человека, в частности случаи незаконного удержания граждан и привязывания наручниками. Нескольким чиновникам уже сообщено о подозрении, часть фигурантов задержаны. Расследование продолжается, а омбудсмен инициировал дополнительные проверки на уровне региональных структур.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.

В Ужгородском ТЦК людей наручниками привязывали к лестнице

Во время мониторингового визита в Ужгородский РТЦК и СП уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец зафиксировал факты грубого нарушения прав человека. По его словам, собранные материалы были переданы в правоохранительные органы, что уже дало первые процессуальные результаты.

"Эти материалы мной и моим Представителем были переданы в правоохранительные органы — и сейчас есть первые процессуальные решения", — отметил омбудсмен.

По его данным, 4 июня 2026 года и.о. начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы военного учета сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы. Отдельно инструктору РТЦК объявлено подозрение в пытках военнообязанного, что, по версии следствия, включало незаконное содержание людей и применение физического насилия.

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Сейчас все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Отдельно Лубинец сообщил об инициировании проверки должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП, которые могли быть осведомлены о нарушениях, но не остановили их. Также проверяются действия комиссии ОК "Запад", которая, по его словам, не отразила очевидные факты во время служебного расследования.

"Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех — независимо от должности, звания или статуса!", — подчеркнул омбудсмен.

Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Дмитрий Лубинец отмечал, что ТЦК и СП все чаще превращаются в места фактического содержания граждан. Он отметил, что реагирование на нарушения обычно происходит только после публичной огласки. В качестве примеров он привел ситуации в Белоцерковском и Ужгородском ТЦК, где проблемы были решены только после общественного давления.

Новини.LIVE также писали, что ранее Лубинец заявлял, что количество жалоб на нарушение прав граждан во время мобилизации выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. По его словам, фиксируются случаи применения силы, использования балаклав и других нарушений со стороны должностных лиц. Также Лубинец сообщил о зафиксированных случаях гибели гражданских в территориальных центрах комплектования.