Омбудсмен Лубинец передаст доказательства по делу «Скалы» в прокуратуру

Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объявил о передаче собранных материалов по полку "Скала" в правоохранительные органы. Омбудсмен отметил, что мониторинговая группа уже завершила работу в расположении полка, где зафиксировала ряд фактов, требующих расследования.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил во время пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Лубинец сообщил о передаче материалов дела по полку «Скала» в ГБР

Представители Офиса омбудсмена 25 и 26 июня провели инспекцию места дислокации полка "Скеля". Дмитрий Лубинец подчеркнул, что его специалисты получили беспрепятственный доступ к внутренней документации, а также проводили конфиденциальные беседы с военнослужащими, которых выбирали самостоятельно, без вмешательства руководства части.

После того как уполномоченный публично осветил ситуацию, сложившуюся в подразделении, поток жалоб значительно возрос. Всего за сутки в ведомство поступило более трех десятков обращений от действующих и бывших бойцов.

"За один день мы получали более 30 обращений. Были обращения от народных депутатов Украины, были отдельные обращения от военных, были обращения от бывших военных, которые проходили там службу", — пояснил Лубинец.

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По словам Дмитрия Лубинца, собранные факты станут основанием для возбуждения дел в компетентных органах.

"По тем материалам, которые мы уже видим, будут направлены материалы в правоохранительные органы", — сообщил уполномоченный.

Он заверил, что ведомство в настоящее время проводит детальный анализ всех полученных показаний, а о результатах пообещал проинформировать общественность после завершения полного цикла проверок.

Во время работы мониторинговой группы на объекте одновременно находились следователи Государственного бюро расследований, представители военной прокуратуры и Военной службы правопорядка.

Кроме того, сразу после завершения миссии омбудсмена на объект прибыла масштабная комиссия Генерального штаба.

"Ситуацию, на мой взгляд, сейчас максимально тщательно проверяют все ответственные органы. На время проведения проверок командира полка отстранили от исполнения обязанностей", — подытожил чиновник.

Новини.LIVE сообщал ранее, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский публично отреагировал на резонанс вокруг штурмового полка «Скала», где после сообщений о массовых небоевых смертях новобранцев развернулась масштабная проверка. В подразделение направили комплексную комиссию Генерального штаба и Военной службы правопорядка, чтобы подробно выяснить все обстоятельства и факты.

Поводом для расследования стала публикация журналистов «Бабеля», которые сообщили о случаях издевательств, пыток и смерти мобилизованных в учебных центрах подразделения в течение последних шести месяцев. После этого в воинской части 4862 приступили к работе следователи Государственного бюро расследований, представители специальной миссии Офиса омбудсмена и комиссия, возглавляемая заместителем начальника Генштаба ВСУ.

В самом полку на обвинения отреагировали оперативно. Начальник группы гражданско-военного сотрудничества Андрей Сурай во время онлайн-пресс-конференции заявил, что командование также проводит собственную проверку всех описанных эпизодов. В то же время он опроверг часть данных, обнародованных в СМИ, и подчеркнул, что в подразделении могут подтвердить 25 смертей, а не 26, как говорилось в первых публикациях.

Народный депутат Федор Вениславский, комментируя ситуацию, сказал, что оснований для отстранения главнокомандующего из-за событий в полку «Скала» нет. По его словам, в настоящее время отдельные эпизоды, связанные со скандалом, изучаются правоохранительными органами, а служебные и следственные действия в отношении возможных нарушений в подразделении продолжаются.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что получил сигналы о серьезных нарушениях прав военнослужащих в полку. Речь идет, в частности, о сообщениях о вероятном применении пыток, обустройстве мест лишения свободы и случаях доведения действующих военнослужащих до самоубийства. Омбудсмен подчеркнул, что подобные действия недопустимы при любых обстоятельствах, а в условиях военного положения — тем более.

В связи с этим Лубинец обратился в ГБР и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полноценное расследование.

По данным Новини.LIVE, адвокат и бывшая член Совета общественного контроля при НАБУ Татьяна Козаченко предположила, что в рамках дела о гибели мобилизованных в полку «Скала» следствие может прибегнуть к эксгумации тел погибших для проведения дополнительных экспертиз. Это, по её словам, может помочь выяснить, соответствуют ли официальные выводы истинным причинам смерти.

На фоне расследования командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на период проверки.