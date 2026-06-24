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Главная Новости дня Лубинец проверяет возможные случаи пыток в 425-м штурмовом полку

Лубинец проверяет возможные случаи пыток в 425-м штурмовом полку

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 19:56
Лубинец проверяет факты возможных пыток в штурмовом полку Скала
Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проверяет факты возможных пыток военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Он подчеркнул, что не оставляет это без внимания.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в среду, 24 июня, передает Новини.LIVE.

Нарушения прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала"

"Получил информацию о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Речь идет о сообщениях о вероятном применении пыток, обустройстве мест лишения свободы и доведении до самоубийств действующих военнослужащих", — отметил Лубинец.

По его словам, любые нарушения прав человека, особенно в условиях военного положения, недопустимы и требуют немедленной реакции.

Омбудсман обратился в ГБР и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести расследование.

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Кроме того, Лубинец провел рабочее совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В настоящее время Военная служба уже работает над выяснением всех обстоятельств.

"Уже завтра мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправляется на место для проведения проверки. Я получил заверения в полном содействии её работе как независимой мониторинговой группе. Ни один факт возможного нарушения прав человека не должен оставаться без надлежащей правовой оценки!" — добавил он.

Что предшествовало

Недавно издание "Бабель" обнародовало расследование о вероятных нарушениях в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". В частности, в материале упоминается о 26 случаях смерти в учебных центрах за последние шесть месяцев.

Сообщается, что большинство погибших находились в подразделении менее месяца, а в заключениях о причинах смерти чаще всего фигурирует пневмония.

Впоследствии полк "Скала" отреагировал. Там заявили, что из 26 смертей 18 произошли в больнице или по дороге в медучреждение.

"И эти смерти действительно связаны с заболеваниями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных", — говорится в сообщении.

ГБР начало расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка «Скала».

Как писали Новини.LIVE, Лубинец сообщил, что в целом зафиксировано четыре случая смерти мобилизованных в помещениях ТЦК. Кроме того, он высказался о «бусификации». По словам омбудсмена, родственники часто в течение нескольких дней не имеют информации о местонахождении задержанных.

А недавно в Ужгородском ТЦК выявили серьезные нарушения прав человека, в частности факты незаконного удержания граждан и применения наручников. Нескольким должностным лицам уже объявили о подозрении, часть фигурантов задержана.

военные нарушения Дмитрий Лубинец
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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