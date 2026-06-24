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Головна Новини дня Лубінець перевіряє можливі катування у 425-му штурмовому полку

Лубінець перевіряє можливі катування у 425-му штурмовому полку

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 19:56
Лубінець перевіряє можливі катування у штурмовому полку Скеля
Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець перевіряє можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Він наголосив, що не залишає це без уваги.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у середу, 24 червня, передає Новини.LIVE.

Порушення прав військових у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля"

"Отримав інформацію про можливі серйозні порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи й доведення до самогубств чинних військових", — зазначив Лубінець.

За його словами, будь-які порушення прав людину, особливо в умовах воєнного стану, неприпустимі та потребують термінової реакції.

Омбудсман звернувся до ДБР та Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони з вимогою провести розслідування.

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Крім того, Лубінець провів робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Наразі Військова служба вже працює над зʼясуванням усіх обставин.  

"Вже завтра моніторингова група Офісу Омбудсмана вирушає на місце для проведення перевірки. Я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі, як незалежної моніторингової групи. Жоден факт можливого порушення прав людини не повинен залишатися без належної правової оцінки!" — додав він.

Що передувало

Нещодавно видання "Бабель" оприлюднило розслідування щодо ймовірних порушень у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Зокрема, у матеріалі згадується про 26 випадків смерті в навчальних центрах за останні шість місяців.

Повідомляється, що більшість загиблих перебували у підрозділі менше місяця, а у висновках про причини смерті найчастіше фігурує пневмонія.

Згодом полк "Скеля" відреагував. Там заявили, що з 26 смертей 18 сталися в лікарні чи дорогою до медзакладу

"І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих", — йдеться у повідомленні.

ДБР розпочало розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ щодо неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".

Як писали Новини.LIVE, Лубінець повідомив, що загалом зафіксовано чотири випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК. Крім того, він висловлювався про "бусифікацію". За словами омбудсмана, родичі часто упродовж декількох днів не мають інформації про місцеперебування затриманих.

А нещодавно в Ужгородському ТЦК виявили серйозні порушення прав людини, зокрема факти незаконного утримання громадян і застосування кайданків. Декільком посадовцям уже оголосили про підозру, частину фігурантів затримано.

військові порушення Дмитро Лубінець
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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