Полк Скеля подтвердил 25 случаев гибели мобилизованных во время учений

Бойцы 425-го ОШБР "Скеля". Иллюстративное фото: facebook.com/425skala

Громкий скандал вокруг 425-го штурмового полка «Скеля» получил продолжение. Командование подтвердило гибель 25 новобранцев во время подготовки. Пока следователи ГБР и комиссия Генштаба проводят масштабные проверки, военные и журналисты уточнили некоторые обстоятельства трагедий.

Новини.LIVE расскажет, что известно о расследовании дела о смертности в полку «Скеля».

Полк «Скеля» подтвердил гибель военных во время учений

Журналисты издания «Бабель» обнародовали данные об издевательствах, пытках и массовых смертях мобилизованных в учебных центрах подразделения за последние полгода. Сейчас в воинской части 4862 работают следователи ГБР, специальная миссия Офиса омбудсмена и комиссия во главе с заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Военные оперативно отреагировали на обвинения. Начальник группы гражданско-военного сотрудничества полка Андрей Сурай во время онлайн-пресс-конференции заявил, что командование проводит собственную проверку всех инцидентов. В то же время офицер опроверг данные о количестве погибших. По его словам, полк может подтвердить 25 смертей вместо 26, о которых изначально писали СМИ.

«Из этих 26 человек, которые были упомянуты как погибшие во время БЗВП, одного мы вообще не нашли. То есть это человек, не имеющий отношения к нашей части. Поэтому мы уже не можем подтвердить все 26 случаев, мы говорим о 25», — сказал он, подчеркнув, что «по каждому случаю, по каждому человеку нам нужно проводить проверку», — пояснил Сурай.

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Отдельно Сурай упомянул об одном из погибших военнослужащих из списка. Мужчину отправили в учебный центр совершенно другой части, где он заболел и впоследствии скончался в больнице.

«Непонятно, правильно ли говорить, что человек умер в нашей воинской части, которую мы откомандировали в другую воинскую часть для обучения», — отметил чиновник.

Что говорят в «Скелі» о массовой мобилизации наркозависимых

Отдельно представитель полка «Скеля» прокомментировал заявления военного омбудсмена Ольги Решетиловой. Она утверждала, что в подразделении служат 2000 наркозависимых, которые находятся на заместительной терапии.

Андрей Сурай категорически опроверг эти слова. Он заверил, что юридически все их бойцы абсолютно здоровы, ведь приходят с соответствующими заключениями ВЛК, а заместительной терапии в части не получает ни один солдат.

По словам пресс-секретаря, если командиры выявляют у человека зависимость, его сразу отправляют на лечение.

«У нас нет двух тысяч наркозависимых. Эта информация, которую озвучила Ольга Решетилова, имела место несколько месяцев назад. Значительная часть этих военнослужащих уже не является наркозависимой, поскольку они прошли реабилитационный курс», — рассказал Сурай.

Он подчеркнул, что воинская часть помогла им реабилитироваться, поэтому после лечения и курса физической подготовки они проходят базовую военную подготовку.

«Когда они проходят курс лечения, для них начинается базовая военная подготовка, и чаще всего человек встает в строй», — резюмировал офицер.

Журналисты «Бабеля» заявили об ошибке в ходе расследования

Почти одновременно с этим заявлением редакция «Бабеля» опубликовала опровержение в отношении одного из солдат и принесла извинения за ошибку. Журналистка Екатерина Лихогляд, обрабатывая огромный массив данных из различных подразделений, случайно внесла в список потерь «Скелі» Вячеслава Борисова.

Выяснилось, что мужчина проходил обучение в воинской части 4896. Правоохранители расследуют обстоятельства и его смерти, но к 425-му полку он не имел отношения. Несмотря на это, издание продолжает фиксировать новые сообщения от родственников новобранцев и передает их следователям, предполагая, что реальное количество жертв может быть больше. Всего в ходе подготовки материала журналисты опросили около 30 свидетелей, среди которых родственники солдат и сами военные, которые служили или до сих пор служат в части.

Как ранее писали Новини.LIVE, в отношении штурмового полка «Скеля» начато уголовное расследование в связи с многочисленными случаями небоевых смертей новобранцев. По распоряжению высшего командования командира полка Юрия Гаркавого отстранили от должности, чтобы он не мог влиять на ход следственных действий. Пресс-секретарь части Алексей Братущак подтвердил эту информацию и отметил, что командование ищет временную замену руководителю.

Скандал получил огласку после обнародования данных о гибели 26 мобилизованных за последние шесть месяцев, которые даже не успели попасть на фронт. Родственники погибших и свидетели открыто говорят о пытках, постоянных избиениях со стороны инструкторов и полном отсутствии медицинской помощи, хотя в самом полку настаивают, что у мужчин были серьезные врожденные или хронические заболевания.

В ситуацию экстренно вмешался омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил об открытии производства по защите прав военнослужащих. Лубинец отметил, что поступившие в его офис жалобы указывают на существование в полку «диких» порядков, в частности тайных тюрем для наказания бойцов и фактов доведения людей до самоубийства. Правозащитники и юристы требуют бескомпромиссного расследования.

В частности, адвокат Татьяна Козаченко в эфире Вечір.LIVE подчеркнула, что для установления истины правоохранителям придется провести эксгумацию тел погибших солдат. Повторное вскрытие и привлечение независимых криминалистов помогут установить, от чего на самом деле умирали мобилизованные.