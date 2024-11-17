атака на Ивано-Франковскую область 17 ноября

Спасатель ликвидирует последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

В результате утренней атаки на Ивано-Франковскую область в Бурштыне прекращено теплоснабжение. Для обеспечения жизнедеятельности населения в городе работают пункты несокрушимости.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Facebook в воскресенье, 17 ноября.

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В результате утреннего ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре Украины в некоторых регионах были введены графики отключения света.

Онищук отметила, что сейчас в Ивано-Франковской области ограничений по поставкам электроэнергии нет. Однако, по ее словам, из-за вражеского обстрела было прекращено теплоснабжение в Бурштыне.

"Чтобы люди могли согреться, зарядить мобильные устройства, на территории города работают десять пунктов несокрушимости", — написала председатель ОВА.

Сообщение Онищук. Фото: скриншот

Адреса и графики работы пунктов несокрушимости можно посмотреть на официальном сайте Бурштынского городского совета.

Адреса пунктов несокрушимости в Бурштыне. Фото: скриншот

Напомним, российская армия атаковала энергообъекты в Волынской, Запорожской, Ровенской и Винницкой областях. В ДТЭК заявили о серьезных повреждениях оборудования на ТЭС в результате утренней атаки.

Радиотехнические войска Украины обнаружили 210 воздушных целей противника. Впоследствии в Воздушных силах подтвердили информацию о сбитии 144 воздушных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей 17 ноября.

Мы также писали о том, что тысячи людей во Львовской области остаются без теплоснабжения из-за утренних обстрелов Украины.