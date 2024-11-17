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Одне із міст в Івано-Франківській області залишилось без тепла

17 листопада 2024 15:13
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Івано-Франківську область 17 листопада — наслідки
Рятувальник ліквідує наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У результаті ранкової атаки на Івано-Франківську область у Бурштині припинено теплопостачання. Для забезпечення життєдіяльності населення у місті працюють пункти незламності.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook у неділю, 17 листопада.

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Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по енергетичній інфраструктурі України у деяких регіонах були введені графіки відключення світла. 

Онищук зазначила, що наразі в Івано-Франківській області обмежень щодо постачання електроенергії немає. Проте, за її словами, через ворожий обстріл було припинено теплопостачання у Бурштині.

"Щоби люди могли зігрітись, зарядити мобільні пристрої, на території міста працюють десять пунктів незламності", — написала голова ОВА.

атака на Івано-Франківську область 17 листопада
Допис Онищук. Фото: скриншот

Адреси та графіки роботи пунктів незламності можна переглянути на офіційному сайті Бурштинської міської ради.

пункти незламності
Адреси пунктів незламності у Бурштині. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська армія атакувала енергооб'єкти у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях. У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження обладнання на ТЕС внаслідок ранкової атаки.

Радіотехнічні війська України виявили 210 повітряних цілей противника. Згодом у Повітряних силах підтвердили інформацію про збиття 144 повітряних цілей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей 17 листопада.

Ми також писали про те, що тисячі людей у Львівській області залишаються без теплопостачання через ранковий обстріл України.

Івано-Франківська область теплопостачання війна в Україні енергетика атака ракетний удар

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