Атака на Івано-Франківську область 17 листопада — наслідки

Рятувальник ліквідує наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

У результаті ранкової атаки на Івано-Франківську область у Бурштині припинено теплопостачання. Для забезпечення життєдіяльності населення у місті працюють пункти незламності.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook у неділю, 17 листопада.

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Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по енергетичній інфраструктурі України у деяких регіонах були введені графіки відключення світла.

Онищук зазначила, що наразі в Івано-Франківській області обмежень щодо постачання електроенергії немає. Проте, за її словами, через ворожий обстріл було припинено теплопостачання у Бурштині.

"Щоби люди могли зігрітись, зарядити мобільні пристрої, на території міста працюють десять пунктів незламності", — написала голова ОВА.

Допис Онищук. Фото: скриншот

Адреси та графіки роботи пунктів незламності можна переглянути на офіційному сайті Бурштинської міської ради.

Адреси пунктів незламності у Бурштині. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська армія атакувала енергооб'єкти у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях. У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження обладнання на ТЕС внаслідок ранкової атаки.

Радіотехнічні війська України виявили 210 повітряних цілей противника. Згодом у Повітряних силах підтвердили інформацію про збиття 144 повітряних цілей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей 17 листопада.

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