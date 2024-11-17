Атака на Івано-Франківську область 17 листопада — наслідки

Одне із міст в Івано-Франківській області залишилось без тепла
У результаті ранкової атаки на Івано-Франківську область у Бурштині припинено теплопостачання. Для забезпечення життєдіяльності населення у місті працюють пункти незламності.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Facebook у неділю, 17 листопада.
Удар по Івано-Франківській області
Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по енергетичній інфраструктурі України у деяких регіонах були введені графіки відключення світла.
Онищук зазначила, що наразі в Івано-Франківській області обмежень щодо постачання електроенергії немає. Проте, за її словами, через ворожий обстріл було припинено теплопостачання у Бурштині.
"Щоби люди могли зігрітись, зарядити мобільні пристрої, на території міста працюють десять пунктів незламності", — написала голова ОВА.
Адреси та графіки роботи пунктів незламності можна переглянути на офіційному сайті Бурштинської міської ради.
Нагадаємо, російська армія атакувала енергооб'єкти у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях. У ДТЕК заявили про серйозні пошкодження обладнання на ТЕС внаслідок ранкової атаки.
Радіотехнічні війська України виявили 210 повітряних цілей противника. Згодом у Повітряних силах підтвердили інформацію про збиття 144 повітряних цілей.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей 17 листопада.
Ми також писали про те, що тисячі людей у Львівській області залишаються без теплопостачання через ранковий обстріл України.
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