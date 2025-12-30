Мирный план — о чем Зеленский договорился с Трампом, как поделят Донбасс после перемирия и закончится ли мобилизация после соглашения

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане устали от войны. В то же время 85% опрошенных выступают против выхода Украины из Донбасса, как это требует 20-пунктный мирный план.

Новини.LIVE собрали все, что стало известно по результатам переговоров Зеленского и президента США Дональда Трампа и последствия, которые повлечет за собой принятие мирного плана.

Мирный план эффективен только тогда, когда он создает треугольник

20-пунктный пакет мирного плана имеет смысл только в одном случае — если он создает треугольник: прекращение войны м гарантии безопасности — экономическое восстановление. Согласно документу, Россия должна закрепить политику ненападения на Европу и Украину во всех необходимых законах. А Украина должна стать членом Европейского Союза и получить 800 млрд долларов для восстановления.

Зеленский заявил, что военное положение не завершится автоматически в случае объявления перемирия. Это может произойти только тогда, когда Украина получит реальные гарантии безопасности.

"Завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончилась. Мы не можем признать, что она закончилась. Потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессии", — пояснил он.

Во время визита Зеленского к Трампу, Соединенные Штаты подтвердили предоставление Украине сильных гарантий безопасности, над которыми ранее работали технические и переговорные группы.

Противоречивые узлы в мирном плане

И да, в этом плане есть противоречивые узлы. Но именно поэтому его надо читать холодно — как проект будущего, где Украина должна не "согласиться", а выторговать: максимум безопасности, максимум правовых гарантий, максимум инвестиционной архитектуры.

Потому что стране нужен не "мир на минуту". Стране нужен мир, который работает — и запускает Украину будущего.

20 декабря президент заявил, что в мирном плане есть три самых тяжелых вопроса, по поводу которых еще нет конкретных решений — это территория Украины, Запорожская АЭС и деньги на восстановление.

Отметим, что согласно документу Запорожская атомная электростанция должна эксплуатироваться совместно тремя странами — Украина, США, РФ. Украина же хочет делить контроль только с США, в Вашингтоне настаивают на том, чтобы подключить Россию.

По территориям обсуждаются несколько вариантов, в том числе — "свободная экономическая зона" на Донбассе, по которой могут провести референдум.

Украина, со своей стороны, не меняет позицию по территориальным вопросам. Киев исключает возможность передачи под контроль России Донбасса. А Москва настаивает на этом, несмотря на то, что не контролирует весь регион.

Украина оценивает свои потери в 800 млрд долларов. Поэтому страна требует средств для глобального развития.

Отменят ли мобилизацию после подписания мирного соглашения

По словам Зеленского, в таком случае государство может либо полностью отказаться от мобилизации, либо перейти к частичному формату. Кроме того, уже рассматривают вариант поэтапной демобилизации военнослужащих.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в мирном плане США нет никаких ограничений для Украины в вопросе мобилизации. Однако там есть пункт, что Украина может иметь не более, чем 800-тысячную армию в мирное время.

"Эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются", — пояснил Сырский.

Откроют ли границы после подписания мирного соглашения

Официальных заявлений об открытии границ для военнообязанных сразу после подписания соглашения пока нет.

Сам факт завершения войны или подписания мирного плана автоматически не означает открытие границ. Более того, Зеленский сообщал, что принятие этого документа не означает отмену военного положения, которым и регулируется свободное пересечение границы военнообязанными.

Этот вопрос будет зависеть от безопасности и дальнейших решений власти уже после мирного соглашения.

Будет ли работать американский бизнес в Украине

В мирном плане предварительно прописано, что будет еще одно отдельное соглашение об инвестициях и будущем процветании Украины.

Несколько месяцев назад бизнес-лидеры и аналитики США называли Украину перспективной площадкой для инвестиций. И подписание мирного плана, вероятно, может ускорить инвестиционные проекты.

2 июля состоялась встреча Зеленского с представителями американского бизнеса. Он отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Соединенными Штатами в области ОПК и в экономическом партнерстве.

А уже 29 декабря глава государства сообщил, что ключевым результатом его встречи с президентом США Дональдом Трампом стал экономический пакет поддержки Украины после завершения войны. Речь идет о привлечении американского бизнеса, создании специальных условий для развития и восстановления страны, а также подготовке соглашения о свободной торговле между Украиной и США.

"Это заход американского бизнеса, специальные условия для развития и восстановления Украины и разработка соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки. Также президент США это подтвердил, и мы максимально приближаемся к еще одному результату в плане из 20 пунктов", — подчеркнул Зеленский.

Почему так долго продолжаются переговоры по мирному плану

Отметим, что мирный план, который предлагают Украине, является достаточно серьезным документом, который может повлечь тяжелые последствия. Поэтому сейчас идут тяжелые и длительные переговоры. Президент готов к тому, что украинцы могут не принять его договоренности с Трампом, поэтому он готов к диалогу с обществом и будет искать выход совместно с ними. В том числе рассматривается и проведение референдума.

Также Зеленский назвал худший сценарий завершения войны в Украине.