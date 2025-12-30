Мирний план — про що Зеленський домовився з Трампом, як поділять Донбас після перемир’я та чи закінчиться мобілізація після угоди

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що громадяни втомилися від війни. Водночас 85% опитаних виступають проти виходу України з Донбасу, як це вимагає 20-пунктний мирний план.

Новини.LIVE зібрали все, що стало відомо за наслідками переговорів Зеленського та президента США Дональда Трампа і наслідки, які потягне за собою ухвалення мирного плану.

Реклама

Читайте також:

Мирний план ефективний лише тоді, коли він створює трикутник

20-пунктний пакет мирного плану має сенс лише в одному випадку — якщо він створює трикутник: припинення війни — гарантії безпеки — економічне відновлення. Згідно з документом, Росія мала б закріпити політику ненападу на Європу та Україну у всіх необхідних законах. А Україна мала б стати членом Європейського Союзу та отримати 800 млрд доларів для відбудови.

Зеленський заявив, що воєнний стан не завершиться автоматично у разі оголошення перемир’я. Це може статися лише тоді, коли Україна отримає реальні гарантії безпеки.

"Завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчилася. Ми не можемо визнати, що вона закінчилася. Тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії", — пояснив він.

Під час візиту Зеленського до Трампа, Сполучені Штати підтвердили надання Україні сильних гарантій безпеки, над якими раніше працювали технічні та переговорні групи.

Суперечливі вузли у мирному плані

І так, у цьому плані є суперечливі вузли. Але саме тому його треба читати холодно — як проєкт майбутнього, де Україна має не "погодитися", а виторгувати: максимум безпеки, максимум правових гарантій, максимум інвестиційної архітектури.

Бо країні потрібен не "мир на хвилину". Країні потрібен мир, який працює — і запускає Україну майбутнього.

20 грудня президент заявив, що у мирному плані є три найважчих питання, з приводу яких ще немає конкретних рішень — це територія України, Запорізька АЕС та гроші на відновлення.

Зазначимо, що згідно з документом Запорізька атомна електростанція має експлуатуватися спільно трьома країнами — Україна, США, РФ. Україна ж хоче ділити контроль лише з США, у Вашингтоні наполягають на тому, щоб підключити Росію.

Щодо територій обговорюються декілька варіантів, у тому числі — "вільна економічна зона" на Донбасі, щодо якої можуть провести референдум.

Україна, зі свого боку, не змінює позицію щодо територіальних питань. Київ виключає можливість передачі під контроль Росії Донбасу. А Москва наполягає на цьому, попри те, що не контролює весь регіон.

Україна оцінює свої втрати у 800 млрд доларів. Тому країна вимагає коштів для глобального розвитку.

Чи скасують мобілізацію після підписання мирної угоди

За словами Зеленського, у такому випадку держава може або повністю відмовитися від мобілізації, або перейти до часткового формату. Крім того, вже розглядають варіант поетапної демобілізації військовослужбовців.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що у мирному плані США немає ніяких обмежень для України у питанні мобілізації. Проте там є пункт, що Україна може мати не більше, ніж 800-тисячну армію в мирний час.

"Ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються", — пояснив Сирський.

Чи відкриють кордони після підписання мирної угоди

Офіційних заяв щодо відкриття кордонів для військовозобов’язаних одразу після підписання угоди наразі немає.

Сам факт завершення війни чи підписання мирного плану автоматично не означає відкриття кордонів. Більше того, Зеленський повідомляв, що ухвалення цього документа не означає скасування воєнного стану, яким і регулюється вільний перетин кордону військовозобов’язаними.

Це питання залежатиме від безпеки та подальших рішень влади вже після мирної угоди.

Чи працюватиме американський бізнес в Україні

У мирному плані попередньо прописано, що буде ще одна окрема угода про інвестиції та майбутнє процвітання України.

Кілька місяців тому бізнес-лідери та аналітики США називали Україну перспективним майданчиком для інвестицій. І підписання мирного плану, ймовірно, може пришвидшити інвестиційні проєкти.

2 липня відбулася зустріч Зеленського з представниками американського бізнесу. Він наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці зі Сполученими Штатами в галузі ОПК та в економічному партнерстві.

А вже 29 грудня глава держави повідомив, що ключовим результатом його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом став економічний пакет підтримки України після завершення війни. Йдеться про залучення американського бізнесу, створення спеціальних умов для розвитку та відновлення країни, а також підготовку угоди про вільну торгівлю між Україною та США.

"Це захід американського бізнесу, спеціальні умови для розвитку й відновлення України і розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Також президент США це підтвердив. І ми максимально наближаємось до ще одного результату в плані з 20 пунктів", — наголосив Зеленський.

Чому так довго тривають переговори щодо мирного плану

Зазначимо, що мирний план, який пропонують Україні, є досить серйозним документом, який може потягти важкі наслідки. Тому зараз йдуть важкі й тривалі переговори. Президент готовий до того, що українці можуть не прийняти його домовленості з Трампом, тому він готовий до діалогу з суспільством та шукатиме вихід спільно з ними. У тому числі розглядається і проведення референдуму.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи може відбутися референдум щодо мирного плану під час воєнного стану.

Також Зеленський назвав найгірший сценарій завершення війни в Україні.