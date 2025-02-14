Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт — что известно о помощнице Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото: Facebook Karoline Leavitt

Пресс-секретарем Белого дома в США назначили Кэролайн Ливитт, которая ранее занимала должность пресс-секретаря Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Поскольку команда успешно победила, Трамп заявил, что она точно справится с соответствующей работой в Белом доме.

Кто она такая — в материале Новини.LIVE.

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Карьера Кэролайн Ливитт

Кэролайн Ливитт родилась и проживала в штате Нью-Гэмпшир в обычной семье. Еще во время учебы в колледже она неоднократно писала заметки для студенческих газет, где выражала свою поддержку Трампу, поддерживая своим голосом его решения, которые подвергались критике.

Кэролайн Ливитт на ток-шоу. Фото: Facebook Karoline Leavitt

Она закончила обучение со степенью бакалавра по коммуникациям и политике, став единственной в семье с высшим образованием. Еще во время учебы девушка стажировалась в Офисе президентской корреспонденции Белого дома.

В 2022 году она баллотировалась в Палату представителей Соединенных Штатов в Нью-Гемпшире. Американские СМИ пишут, что она отличалась своим наглым стилем, который напоминал стиль Трампа. Победу она не одержала, но руки не опустила.

Предвыборная кампания Кэролайн Ливитт в Сенат. Фото: Facebook Karoline Leavitt

Кэролайн Ливитт перед выборами в Сенат. Фото: Facebook Karoline Leavitt

"Верьте в себя, даже если другие нет. Говорите правду, даже если другие неизбежно с ней не согласятся. Нет замены для доброго, старомодного тяжелого труда. И помните, что у Бога есть план для каждого из нас, поэтому доверьтесь ему всем сердцем", — написала она в соцсетях после поражения.

Но уже в 2024 году она стала пресс-секретарем Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.

"Кэролайн Ливитт выполнила феноменальную работу в должности национального пресс-секретаря в моей кампании, и я рад объявить, что она будет работать пресс-секретарем Белого дома", — заявил о ней Трамп.

Кэролайн Ливитт и Дональд Трамп. Фото: Facebook Karoline Leavitt

Личная жизнь Кэролайн Ливитт

Несмотря на то, что все ее соцсети переполнены политическим контентом, он конкурирует с личным — путешествиями, друзьями и детьми. Что касается детей, то женщина летом 2024 года родила сына. Она замужем, ее муж работает застройщиком и старше ее на 32 года.

Кэролайн Ливитт рассказала о рождении сына. Фото: скриншот

Она планировала уйти в декретный отпуск, но изменила свое решение после того, как произошло нападение на Дональда Трампа в Пенсильвании 13 июля 2024 года. Тогда она возобновилась в профессии и продолжила работать уже с нынешним президентом США.

Она любит посещать американские ток-шоу и открыта к общению.

Соцсети Кэролайн Ливитт. Фото: скриншот

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