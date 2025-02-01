Хто такий міністр оборони США Піт Хегсет — біографія, ставлення до війни в Україні та сімʼя

Міністр оборони США Піт Хегсет. Фото: EPA/UPG

У Сполучених Штатах Америки після перемоги Дональда Трампа та інавгурації за роботу у відомствах береться і нова команда нового президента. Міністерство оборони США очолив Піт Хегсет, доволі скандальний чоловік, відомий правими поглядами, а також низкою неприємних пунктів у біографії, таких як пияцтво та звинувачення у зґвалтуванні.

Хто такий Піт Хегсет, чим живе і що каже про війну в Україні — в матеріалі Новини.LIVE.

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Кар'єра Піта Хегсета

Батьки політика з Норвегії, але проживають у США. Хегсет народився у штаті Міннесота. Закінчив школу і навчався у престижному Принстонському університеті, здобувши диплом бакалавра мистецтв (гуманітарні науки). Під час навчання приєднався до Корпусу підготовки офіцерів запасу. Після закінчення університету став офіцером Національної гвардії Міннесоти.

Свою першу військову нагороду Хегсет отримав за службу на Кубі, де підрозділ охороняв військово-морську базу. Після Куби, бувши офіцером, добровільно поїхав в Ірак, отримавши потім ще одну нагороду.

Міністр оборони США на службі. Фото: Twitter PeteHegseth

Після військової служби, у 2013 році, спробував балотуватися в Сенат, але спроба виявилася невдалою. Тоді у 2014 році пішов у відставку, але повернувся на службу у 2019-му. У 2021 році він мав охороняти церемонію інавгурації президента, але його виключили зі списку через татуювання. Зрештою він остаточно пішов у відставку.

Піт Хегсет і Дональд Трамп. Фото: Фейсбук Піта Хегсета

Через чотири роки він увірвався у велику політику й одразу на посаду міністра оборони США. Якщо за деяких кандидатів на інші посади Сенат голосував одноголосно, то за Хегсета — 50 на 50. Вирішальним на його користь став голос віцепрезидента Джей Ді Венса.

Піт Хегсет поруч з Джей Ді Венсом. Фото: Twitter PeteHegseth

Погана репутація Піта Хегсета

Зрештою, багато хто з республіканців не хотів голосувати за Хегсета через те, що за ним тягнеться шлейф із поганими фактами в біографії. Зокрема, те, що через надмірне вживання алкоголю його підозрювали у сексуальному насильстві.

Піт Хегсет із поліцією. Фото: Twitter PeteHegseth

У 2017 році активістка Республіканської партії звинуватила Хегсета у тому, що він закрив її у готельному номері та зґвалтував. Він це спростував, заявивши, що між ними був сексуальний контакт за згодою. Аби ця історія не тягнулася по судах і не шкодила кар'єрі, чоловік заплатив їй 50 тисяч доларів.

Крім військової карʼєри Піт Хегсет був актором та телеведучим. Він навіть писав книги, деякі з них мали статус бестселера.

Обкладинка книги Піта Хегсета. Фото: з відкритих джерел

Щодо особистого життя і родини, то він одружений втретє. І часто його звинувачували у сімейних зрадах, як от і вищезгаданий інцидент у готелі. На церемонію присяги він прийшов з третьою дружиною і в товаристві сімох дітей, четверо з яких власні, а троє — прийомні.

Родина Піта Хегсета. Фото: Twitter PeteHegseth

Ставлення Піта Хегсета до війни в Україні

Новоспечений міністр не був багатослівним щодо війни в Україні. Однак зробив свою першу заяву ще у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення. Однак він наголосив, що йому важливіше те, що відбувається в його країні.

"Те, що відбувається в Україні, важливо. Але все це блякне порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу в своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу в своїй кишені, якість життя пересічних американців знизилася", — заявив Хегсет.

Помітно, що він виконуватиме всі вказівки Трампа. Адже тільки президент доручив закрити програми допомоги, Хегсет призупинив нові армійські контракти.

Татуювання міністра оборони США

Піт Хегсет доволі "розмальований" чоловік, адже татуювання має по всьому тілу — Єрусалимський хрест, напис латинською "Цього хоче Бог", хрест і меч з іменем Бога, монограма імені Христа, напис "Ми, народ", а також перша фраза американської конституції і багато інших.

Татуювання Єрусалимський хрест. Фото: соцмережі

Татуювання прапор США. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, чим живе і що думає про Україну новий віцепрезидент США Джей Ді Венс — його біографія, особисте життя і карʼєра.

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