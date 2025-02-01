Кто такой министр обороны США Пит Хэгсет — биография, отношение к войне в Украине и семья

Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: EPA/UPG

В Соединенных Штатах Америки после победы Дональда Трампа и инаугурации за работу в ведомствах берется и новая команда нового президента. Министерство обороны США возглавил Пит Хегсет, довольно скандальный человек, известный правыми взглядами, а также рядом неприятных пунктов в биографии, таких как пьянство и обвинения в изнасиловании.

Кто такой Пит Хегсет, чем живет и что говорит о войне в Украине — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Карьера Пита Хегсета

Родители политика из Норвегии, но проживают в США. Хегсет родился в штате Миннесота. Окончил школу и учился в престижном Принстонском университете, получив диплом бакалавра искусств (гуманитарные науки). Во время учебы присоединился к Корпусу подготовки офицеров запаса. После окончания университета стал офицером Национальной гвардии Миннесоты.

Свою первую военную награду Хегсет получил за службу на Кубе, где подразделение охраняло военно-морскую базу. После Кубы, будучи офицером, добровольно поехал в Ирак, получив затем еще одну награду.

Министр обороны США на службе. Фото: Twitter PeteHegseth

После военной службы, в 2013 году, попытался баллотироваться в Сенат, но попытка оказалась неудачной. Тогда в 2014 году ушел в отставку, но вернулся на службу в 2019-м. В 2021 году он должен был охранять церемонию инаугурации президента, но его исключили из списка из-за татуировки. В конце концов он окончательно ушел в отставку.

Пит Хегсет и Дональд Трамп. Фото: Фейсбук Пита Хегсета

Через четыре года он ворвался в большую политику и сразу на должность министра обороны США. Если за некоторых кандидатов на другие должности Сенат голосовал единогласно, то за Хегсета — 50 на 50. Решающим в его пользу стал голос вице-президента Джей Ди Венса.

Пит Хэгсет рядом с Джей Ди Вэнсом. Фото: Twitter PeteHegseth

Плохая репутация Пита Хегсета

В конце концов многие из республиканцев не хотели голосовать за Хэгсета из-за того, что за ним тянется шлейф с плохими фактами в биографии. В частности то, что из-за чрезмерного употребления алкоголя его подозревали в сексуальном насилии.

Пит Хегсет с полицией. Фото: Twitter PeteHegseth

В 2017 году активистка Республиканской партии обвинила Хегсета в том, что он закрыл ее в гостиничном номере и изнасиловал. Он это опроверг, заявив, что между ними был сексуальный контакт по согласию. Чтобы эта история не тянулась по судам и не вредила карьере, мужчина заплатил ей 50 тысяч долларов.

Кроме военной карьеры Пит Хегсет был актером и телеведущим. Он даже писал книги, некоторые из них имели статус бестселлера.

Обложка книги Пита Хегсета. Фото: из открытых источников

Что касается личной жизни и семьи, то он женат в третий раз. И часто его обвиняли в семейных изменах, как и вышеупомянутый инцидент в отеле. На церемонию присяги он пришел с третьей женой и в обществе семерых детей, четверо из которых собственные, а трое — приемные.

Семья Пита Хэгсета. Фото: Twitter PeteHegseth

Отношение Пита Хегсета к войне в Украине

Новоиспеченный министр не был многословным относительно войны в Украине, но сделал свое первое заявление еще в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения. Однако он отметил, что ему важнее то, что происходит в его стране.

"То, что происходит в Украине, важно. Но все это блекнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на улицах, с либерализмом, который я вижу в своей культуре, с инфляцией, которую я вижу в своем кармане, качество жизни рядовых американцев снизилось", — заявил Хегсет.

Заметно, что он будет выполнять все указания Трампа. Ведь только президент поручил закрыть программы помощи, Хегсет приостановил новые армейские контракты.

Татуировка министра обороны США

Пит Хегсет довольно "разрисованный" человек, ведь татуировки у него по всему телу — Иерусалимский крест, надпись на латинском "Этого хочет Бог", крест и меч с именем Бога, монограмма имени Христа, надпись "Мы, народ", а также первая фраза американской конституции и многие другие.

Татуировка Иерусалимский крест. Фото: соцсети

Татуировка флаг США. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, чем живет и что думает об Украине новый вицепрезидент США Джей Ди Вэнс — его биография, личная жизнь и карьера.

Также мы писали о том, кто заменил Энтони Блинкена в должности Госсекретаря США. Что известно о его личной жизни и отношениях с Трампом — в материале.