Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Вважає допомогу США Україні помилкою — хто така Крісті Ноем arrow

Вважає допомогу США Україні помилкою — хто така Крісті Ноем

5 лютого 2025 06:52
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Хто така Крісті Ноем, міністр внутрішньої безпеки США - карʼєра, допомога Україні, сімʼя
Крісті Ноем з Дональдом Трампом. Фото: PAP/EPA/SHAWN THEW
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

В команді Дональда Трампа достатньо жінок — Крісті Ноем очолила міністерство внутрішньої безпеки США. На фоні перших і гучних рішень президента, це відомство має багато задач, які стосуються імміграції та біженців. На Ноем чекає проведення багатьох реформ. 

Хто вона така — в матеріалі Новини.LIVE. 

Читайте також:

Політична карʼєра Крісті Ноем 

На відміну від деяких членів команди президента Дональда Трампа, Крісті Ноем не нове обличчя у політиці. Жінці 53 роки і вона вже обіймала посаду губернаторки Південної Дакоти. 

У 2006 році Ноем стала членом Палати представників штату Дакота, знову перемогла на виборах у 2008 році. Залишалася в Палаті з 2011 по 2019 роки. 

Ноем було обрано губернатором Південної Дакоти у 2018 році і вона стала першою жінко-губернатором у цьому штаті. 

Крісті Ноем
Крісті Ноем. Фото: з відкритих джерел 

У січні 2025 в команді Трампа її призначили міністром внутрішньої безпеки США. За неї проголосували 59 людей, а от 34 були проти. Підтримали серед усіх її сім демократів. 

На цій посаді вона буде займатися питаннями кордону, зокрема це стосується і рішень Трампа щодо депортації іммігрантів, призупинення прийому біженців і т.д. 

Багато в чому її погляди схожі з поглядами Трампа. Наприклад, вона вважає, що США повинні покінчити з залежністю від іноземної нафти. Вона підтримувала продовження бурінь морських нафтових свердловин.

Крісті Ноем
Крісті Ноем. Фото: з відкритих джерел 

Та свою головну прихильність як політик жінка отримала під час пандемії COVID-19. Тоді вона виступала за мінімальні обмеження для бізнему та громадян, аби підтримувати економіку. Хоч була і критика, але більшості громадян подобалося таке рішення. 

Міністерка крім імміграційних питань має реформувати Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA). Воно зазнало величезної критики за погану реакцію на серію стихійних лих. 

Нагадаємо, у січні Каліфорнію охопили масштабні пожежі, згоріли тисячі будинків. Люди з десятків районів були евакуйовані. Не вдавалося ліквідувати пожежі кілька тижнів. 

Допомога Україні

Щодо війни в Україні, то політкиня багато не висловлювалася з цього приводу. Однак ще у 2023 році заявила, що військова підтримка України є помилкою, а точніше “дорогою стратегічною помилкою”, адже це сприятиме союзу Росії та Китаю. 

Її міністерство не матиме серед першочергових і головних завдань вирішення міжнародних конфліктів, але, ймовірно, вона буде вирішувати долю українських біженців у США. 

Крісті Ноем
Крісті Ноем з Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Крім політичної карʼєри Ноем пише книжки. Зокрема, також про політику та про свій штат.

Крісті Ноем
Книга Крісті Ноем. Фото: скріншот

Жінка має свій сайт, де можна не лише прочитати про неї, а і про її рідний штат Дакота. Слоган сайту  — Південна Дакота обирає майбутнє, засноване на свободі. 

На цьому сайті можна залишити петицію і навіть пошопитися, адже Ноем створила власний мерч. 

Крісті Ноем
Мерч Крісті Ноем. Фото: Скріншот

Особисте життя Крісті Ноем

Новопризначені міністр одружена і має трьох дітей від одного чоловіка – Браяна Ноема. Якщо подивитися її соцмережі, то вона часто бере дітей на роботу.

Та коли у 2011 Ноем переїхала в Палату у Вашингтоні, то її родина залишилася жити в Дакоті. Тоді вона не забрала дітей з собою. 

Діти Крісті Ноем
Крісті Ноем з донькою. Фото: Соцмережі
Діти Крісті Ноем
Крісті Ноем з донькою на роботі. Фото: Соцмережі

Раніше ми писали про нову команду Дональда Трампа. Посаду Держсекретаря замість Ентоні Блінкена зайняв Марко Рубіо. Міністром оборони США став колишній актор Піт Хегсет. А віце президентом США призначили Джей Ді Венса, який колись працював військовим журналістом в Іраку. 

 

США Дональд Трамп допомога військовим війна в Україні вибори у США 2024 команда Трампа
Реклама
Реклама
Реклама