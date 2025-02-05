Хто така Крісті Ноем, міністр внутрішньої безпеки США - карʼєра, допомога Україні, сімʼя

Крісті Ноем з Дональдом Трампом. Фото: PAP/EPA/SHAWN THEW

В команді Дональда Трампа достатньо жінок — Крісті Ноем очолила міністерство внутрішньої безпеки США. На фоні перших і гучних рішень президента, це відомство має багато задач, які стосуються імміграції та біженців. На Ноем чекає проведення багатьох реформ.

Хто вона така — в матеріалі Новини.LIVE.

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Політична карʼєра Крісті Ноем

На відміну від деяких членів команди президента Дональда Трампа, Крісті Ноем не нове обличчя у політиці. Жінці 53 роки і вона вже обіймала посаду губернаторки Південної Дакоти.

У 2006 році Ноем стала членом Палати представників штату Дакота, знову перемогла на виборах у 2008 році. Залишалася в Палаті з 2011 по 2019 роки.

Ноем було обрано губернатором Південної Дакоти у 2018 році і вона стала першою жінко-губернатором у цьому штаті.

Крісті Ноем. Фото: з відкритих джерел

У січні 2025 в команді Трампа її призначили міністром внутрішньої безпеки США. За неї проголосували 59 людей, а от 34 були проти. Підтримали серед усіх її сім демократів.

На цій посаді вона буде займатися питаннями кордону, зокрема це стосується і рішень Трампа щодо депортації іммігрантів, призупинення прийому біженців і т.д.

Багато в чому її погляди схожі з поглядами Трампа. Наприклад, вона вважає, що США повинні покінчити з залежністю від іноземної нафти. Вона підтримувала продовження бурінь морських нафтових свердловин.

Крісті Ноем. Фото: з відкритих джерел

Та свою головну прихильність як політик жінка отримала під час пандемії COVID-19. Тоді вона виступала за мінімальні обмеження для бізнему та громадян, аби підтримувати економіку. Хоч була і критика, але більшості громадян подобалося таке рішення.

Міністерка крім імміграційних питань має реформувати Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA). Воно зазнало величезної критики за погану реакцію на серію стихійних лих.

Нагадаємо, у січні Каліфорнію охопили масштабні пожежі, згоріли тисячі будинків. Люди з десятків районів були евакуйовані. Не вдавалося ліквідувати пожежі кілька тижнів.

Допомога Україні

Щодо війни в Україні, то політкиня багато не висловлювалася з цього приводу. Однак ще у 2023 році заявила, що військова підтримка України є помилкою, а точніше “дорогою стратегічною помилкою”, адже це сприятиме союзу Росії та Китаю.

Її міністерство не матиме серед першочергових і головних завдань вирішення міжнародних конфліктів, але, ймовірно, вона буде вирішувати долю українських біженців у США.

Крісті Ноем з Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Крім політичної карʼєри Ноем пише книжки. Зокрема, також про політику та про свій штат.

Книга Крісті Ноем. Фото: скріншот

Жінка має свій сайт, де можна не лише прочитати про неї, а і про її рідний штат Дакота. Слоган сайту — Південна Дакота обирає майбутнє, засноване на свободі.

На цьому сайті можна залишити петицію і навіть пошопитися, адже Ноем створила власний мерч.

Мерч Крісті Ноем. Фото: Скріншот

Особисте життя Крісті Ноем

Новопризначені міністр одружена і має трьох дітей від одного чоловіка – Браяна Ноема. Якщо подивитися її соцмережі, то вона часто бере дітей на роботу.

Та коли у 2011 Ноем переїхала в Палату у Вашингтоні, то її родина залишилася жити в Дакоті. Тоді вона не забрала дітей з собою.

Крісті Ноем з донькою. Фото: Соцмережі

Крісті Ноем з донькою на роботі. Фото: Соцмережі

Раніше ми писали про нову команду Дональда Трампа. Посаду Держсекретаря замість Ентоні Блінкена зайняв Марко Рубіо. Міністром оборони США став колишній актор Піт Хегсет. А віце президентом США призначили Джей Ді Венса, який колись працював військовим журналістом в Іраку.