Пожежі в Каліфорнії - який вигляд мають вулиці Пасіфік-Палісейдс

"До" та "після" пожежі. Фото: скриншот з відео

На житловому масиві Пасіфік-Полісейдс у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, 7 січня спалахнули масштабні лісові пожежі, які розповсюдив вітер. Наразі вогонь знищив понад 15 тисяч гектарів території.

Який вигляд зараз мають вулиці у Каліфорнії, показало видання Reuters.

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Що відомо про пожежі в Пасіфік-Полісейдс на 11 січня

Станом на 11 січня внаслідок пожеж знищено понад 15 тисяч гектарів території, включно з понад 1 000 будівель. Водночас відомо про загибель щонайменше 11 людей через стихію.

Президент США Джо Байден оголосив у штаті Каліфорнія режим стихійного лиха для боротьби з наслідками катастрофи та прискорення допомоги постраждалим.

Пожежні бригади продовжують боротьбу з вогнем, використовуючи гелікоптери для скидання води та намагаючись взяти під контроль численні осередки пожежі. Операції з гасіння ускладнюються через сильний вітер та сухі погодні умови, що сприяють швидкому поширенню полум'я.

Евакуація населення триває: понад 100 тисяч людей уже отримали накази залишити свої домівки. Місцева влада закликає мешканців не ігнорувати попередження та слідувати рекомендаціям служб безпеки, оскільки можливе погіршення ситуації.

Раніше CNN повідомило, що кількість загиблих внаслідок пожеж у Каліфорнії зросла до 11 людей. П'ятеро людей загинули в пожежі Palisades, ще шість — у пожежі Eaton.

А українка, яка проживає у Лос-Анджелесі, розповіла, що деякі люди не змогли врятуватися з власних домівок та опинилися у вогняній пастці.