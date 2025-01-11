Через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі зростає кількість загиблих

Люди обіймаються під час евакуації через пожежі в районі Лос-Анджелеса. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесі досі вирують одні з наймасштабніших пожеж. Через це загинули щонайменше 11 людей, точну кількість жертв наразі визначити не можуть.

Про це повідомляє CNN у суботу, 11 січня.

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Судмедексперти округу Лос-Анджелес повідомили, що через пожежі загинули щонайменше 11 осіб. П'ятеро людей загинули в пожежі Palisades, ще шість — у пожежі Eaton.

Рятувальник гасить пожежу на заході Лос-Анджелеса. Фото: Reuters

Наразі визначити точну кількість загиблих внаслідок пожеж неможливо. Влада пояснила це тим, що слідчі не можуть вирушити на місце трагедії, адже це небезпечно.

Чи вщухають пожежі в Лос-Анджелесі

За інформацією CNN, ввечері у п'ятницю пожежа Palisades почала рухатися на схід. Пожежні підрозділи зараз борються з вогнем у районі Мандевільського каньйону. Вогонь наближається до автостради 405. Туди направили десять літаків та дві додаткові групи.

Вітер роздмухує вогонь у штаті Каліфорнія. Фото: Reuters

Сильний вітер, який сприяв швидкому поширенню вогню, закінчився. Через це, можливо, рятувальники зможуть загасити деякі з найбільших пожеж.

Нагадаємо, елітний район Пасіфік-Палісейдс в Лос-Анджелесі перетворюється на згарище. Зірки масово евакуйовуються. Серед них і співачки Брітні Спірс і Міка Ньютон.

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