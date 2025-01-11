Через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі зростає кількість загиблих

Зростає кількість загиблих через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі
В Лос-Анджелесі досі вирують одні з наймасштабніших пожеж. Через це загинули щонайменше 11 людей, точну кількість жертв наразі визначити не можуть.
Про це повідомляє CNN у суботу, 11 січня.
Наслідки масштабних пожеж в США
Судмедексперти округу Лос-Анджелес повідомили, що через пожежі загинули щонайменше 11 осіб. П'ятеро людей загинули в пожежі Palisades, ще шість — у пожежі Eaton.
Наразі визначити точну кількість загиблих внаслідок пожеж неможливо. Влада пояснила це тим, що слідчі не можуть вирушити на місце трагедії, адже це небезпечно.
Чи вщухають пожежі в Лос-Анджелесі
За інформацією CNN, ввечері у п'ятницю пожежа Palisades почала рухатися на схід. Пожежні підрозділи зараз борються з вогнем у районі Мандевільського каньйону. Вогонь наближається до автостради 405. Туди направили десять літаків та дві додаткові групи.
Сильний вітер, який сприяв швидкому поширенню вогню, закінчився. Через це, можливо, рятувальники зможуть загасити деякі з найбільших пожеж.
Нагадаємо, елітний район Пасіфік-Палісейдс в Лос-Анджелесі перетворюється на згарище. Зірки масово евакуйовуються. Серед них і співачки Брітні Спірс і Міка Ньютон.
Український актор Дмитро Ступка, який проживає в США, відреагував на масштабні пожежі у штаті Каліфорнія. Шоумен розповів, що відбувається та чи не постраждав його будинок.
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