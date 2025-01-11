Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Растет число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе arrow

Растет число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

11 января 2025 11:04
Ольга Антоновская - редактор
Из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе растет количество погибших
Люди обнимаются во время эвакуации из-за пожаров в районе Лос-Анджелеса. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

В Лос-Анджелесе до сих пор бушуют одни из самых масштабных пожаров. Из-за этого погибли по меньшей мере 11 человек, точное количество жертв пока определить не могут.

Об этом сообщает CNN в субботу, 11 января.

Читайте также:

Последствия масштабных пожаров в США

Судмедэксперты округа Лос-Анджелес сообщили, что из-за пожаров погибли по меньшей мере 11 человек. Пятеро человек погибли в пожаре Palisades, еще шесть — в пожаре Eaton.

Спасатель борется с пожаром на западе Лос-Анджелеса
Спасатель тушит пожар на западе Лос-Анджелеса. Фото: Reuters

Пока определить точное количество погибших в результате пожаров не возможно. Власти объяснили это тем, что следователи не могут отправиться на место трагедии, ведь это опасно.

Утихают ли пожары в Лос-Анджелесе

По информации CNN, вечером в пятницу пожар Palisades начал двигаться на восток. Пожарные подразделения сейчас борются с огнем в районе Мандевильского каньона. Огонь приближается к автостраде 405. Туда направили десять самолетов и две дополнительные группы.

Ветер раздувает пожар в Лос-Анджелесе
Ветер раздувает огонь в штате Калифорния. Фото: Reuters

Сильный ветер, который способствовал быстрому распространению огня, закончился. Из-за этого, возможно, спасатели смогут потушить некоторые из крупнейших пожаров.

Напомним, элитный район Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе превращается в пепелище. Звезды массово эвакуируются. Среди них и певицы Бритни Спирс и Мика Ньютон.

Украинский актер Дмитрий Ступка, проживающий в США, отреагировал на масштабные пожары в штате Калифорния. Шоумен рассказал, что происходит и не пострадал ли его дом.

пожар спасатели огонь Калифорния Лос-Анджелес

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:22 Байден высказался о шансах Украины на победу в войне

11:21 Угроза метеозависимым — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:17 В Молдове будут тщательнее проверять посылки из Украины

11:14 В ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом

11:13 Часы за 285 тыс. долларов поразил весь мир — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 Ефросинина отреагировала на заключение скандального Ктиторчука

11:04 Растет число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

11:00 Повышение социальных выплат — кто получит обновленную помощь

10:57 В Украине разоблачили масштабные незаконные схемы от ТЦК и МСЭК

10:46 Отключение света в Одессе — кому ограничили электроснабжение

11:22 Байден высказался о шансах Украины на победу в войне

11:21 Угроза метеозависимым — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:17 В Молдове будут тщательнее проверять посылки из Украины

11:14 В ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом

11:13 Часы за 285 тыс. долларов поразил весь мир — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 Ефросинина отреагировала на заключение скандального Ктиторчука

11:04 Растет число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

11:00 Повышение социальных выплат — кто получит обновленную помощь

10:57 В Украине разоблачили масштабные незаконные схемы от ТЦК и МСЭК

10:46 Отключение света в Одессе — кому ограничили электроснабжение

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея