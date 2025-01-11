Из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе растет количество погибших

Люди обнимаются во время эвакуации из-за пожаров в районе Лос-Анджелеса. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе до сих пор бушуют одни из самых масштабных пожаров. Из-за этого погибли по меньшей мере 11 человек, точное количество жертв пока определить не могут.

Об этом сообщает CNN в субботу, 11 января.

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Судмедэксперты округа Лос-Анджелес сообщили, что из-за пожаров погибли по меньшей мере 11 человек. Пятеро человек погибли в пожаре Palisades, еще шесть — в пожаре Eaton.

Спасатель тушит пожар на западе Лос-Анджелеса. Фото: Reuters

Пока определить точное количество погибших в результате пожаров не возможно. Власти объяснили это тем, что следователи не могут отправиться на место трагедии, ведь это опасно.

Утихают ли пожары в Лос-Анджелесе

По информации CNN, вечером в пятницу пожар Palisades начал двигаться на восток. Пожарные подразделения сейчас борются с огнем в районе Мандевильского каньона. Огонь приближается к автостраде 405. Туда направили десять самолетов и две дополнительные группы.

Ветер раздувает огонь в штате Калифорния. Фото: Reuters

Сильный ветер, который способствовал быстрому распространению огня, закончился. Из-за этого, возможно, спасатели смогут потушить некоторые из крупнейших пожаров.

Напомним, элитный район Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе превращается в пепелище. Звезды массово эвакуируются. Среди них и певицы Бритни Спирс и Мика Ньютон.

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