Пожары в Калифорнии - как выглядят улицы Пасифик-Палисейдс

"До" и "после" пожара. Фото: скриншот из видео

На жилом массиве Пасифик-Полисейдс в Лос-Анджелесе, Калифорния, 7 января вспыхнули масштабные лесные пожары, которые распространил ветер. Сейчас огонь уничтожил более 15 тысяч гектаров территории.

Как сейчас выглядят улицы в Калифорнии, показало издание Reuters.

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Что известно о пожарах в Пасифик-Полисейдс на 11 января

По состоянию на 11 января в результате пожаров уничтожено более 15 тысяч гектаров территории, включая более 1000 зданий. В то же время известно о гибели по меньшей мере 11 человек из-за стихии.

Президент США Джо Байден объявил в штате Калифорния режим стихийного бедствия для борьбы с последствиями катастрофы и ускорения помощи пострадавшим.

Пожарные бригады продолжают борьбу с огнем, используя вертолеты для сброса воды и пытаясь взять под контроль многочисленные очаги пожара. Операции по тушению осложняются из-за сильного ветра и сухих погодных условий, способствующих быстрому распространению пламени.

Эвакуация населения продолжается: более 100 тысяч человек уже получили приказы покинуть свои дома. Местные власти призывают жителей не игнорировать предупреждения и следовать рекомендациям служб безопасности, поскольку возможно ухудшение ситуации.

Ранее CNN сообщило, что количество погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 11 человек. Пятеро человек погибли в пожаре Palisades, еще шесть — в пожаре Eaton.

А украинка, проживающая в Лос-Анджелесе, рассказала, что некоторые люди не смогли спастись из собственных домов и оказались в огненной ловушке.