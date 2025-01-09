Пожежа в Лос-Анджелесі та Каліфорнії — українка розповіла, що там відбувається

Пожежа в Лос-Анджелесі у приватному будинку. Фото: Reuters

Лос-Анджелес досі не може впоратися з масштабною пожежею, яка охопила десятки гектарів землі. Деякі люди не змогли врятуватися з власних домівок та опинилися у полум'яній пастці.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповіла українка Ірина Гніденко, яка мешкає у Лос-Анджелесі.

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Ірина Гніденко повідомила, що наразі ситуація з вогнем у Лос-Анджелесі вкрай складна.

"Ситуація на сьогодні така, що пожежу неможливо контролювати через сильний вітер. Він десь 160 км на годину. Пожежа дуже швидко поширюється. Більша частина Лос-Анджелеса вже евакуйована", — розповіла жінка.

Будинок горить. Фото: Reuters

Натомість за її словами, у регіоні добре організована евакуація. Є інтерактивна карта для евакуації, для кожних районів є окремі попередження щодо ситуації та критичності загроз.

Пожежі в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

Жінка розповіла, що жертв від пожежі може бути значно більше, оскільки не всі поставились з серйозністю до загрози і залишились у власних будинках. А коли вогонь підступив ближче, то врятувати їх з полум'яної пастки вже було неможливим.

"Спочатку перші години люди відносились дуже легко. Спочатку паніки не було, деяким місцевим було навіть смішно, бо вони були готові. Багато хто залишився в будинках, але коли вогонь підступив, їх не зміг ніхто евакуювати", — розповіла Ірина.

За словами жінки, Лос-Анджелес зараз доволі безлюдний. Місто пустує, поблизу не працюють магазини.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі критична ситуація з гасінням пожежі — місцева система водопостачання не готова до навантажень, відомо вже про п'ятьох загиблих.

Тим часом з Голлівудських пагорбів евакуюються світові знаменитості.