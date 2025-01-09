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Українка розповіла про катастрофічну пожежу в Лос-Анджелесі

9 січня 2025 11:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
Пожежа в Лос-Анджелесі та Каліфорнії — українка розповіла, що там відбувається
Пожежа в Лос-Анджелесі у приватному будинку. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Лос-Анджелес досі не може впоратися з масштабною пожежею, яка охопила десятки гектарів землі. Деякі люди не змогли врятуватися з власних домівок та опинилися у полум'яній пастці.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповіла українка Ірина Гніденко, яка мешкає у Лос-Анджелесі. 

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Ірина Гніденко повідомила, що наразі ситуація з вогнем у Лос-Анджелесі вкрай складна. 

"Ситуація на сьогодні така, що пожежу неможливо контролювати через сильний вітер. Він десь 160 км на годину. Пожежа дуже швидко поширюється. Більша частина Лос-Анджелеса вже евакуйована", — розповіла жінка. 

Пожежа в Каліфорнії
Будинок горить. Фото: Reuters

Натомість за її словами, у регіоні добре організована евакуація. Є інтерактивна карта для евакуації, для кожних районів є окремі попередження щодо ситуації та критичності загроз. 

Пожежі в Лос Анджелесі
Пожежі в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters

Жінка розповіла, що жертв від пожежі може бути значно більше, оскільки не всі поставились з серйозністю до загрози і залишились у власних будинках. А коли вогонь підступив ближче, то врятувати їх з полум'яної пастки вже було неможливим. 

"Спочатку перші години люди відносились дуже легко. Спочатку паніки не було, деяким місцевим було навіть смішно, бо вони були готові. Багато хто залишився в будинках, але коли вогонь підступив, їх не зміг ніхто евакуювати", — розповіла Ірина. 

За словами жінки, Лос-Анджелес зараз доволі безлюдний. Місто пустує, поблизу не працюють магазини. 

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі критична ситуація з гасінням пожежі — місцева система водопостачання не готова до навантажень, відомо вже про п'ятьох загиблих. 

Тим часом з Голлівудських пагорбів евакуюються світові знаменитості

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