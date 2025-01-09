Пожар в Лос-Анджелесе и Калифорнии - украинка рассказала, что там происходит

Пожар в Лос-Анджелесе в частном доме. Фото: Reuters

Лос-Анджелес до сих пор не может справиться с масштабным пожаром, который охватил десятки гектаров земли. Некоторые люди не смогли спастись из собственных домов и оказались в пламенной ловушке.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказала украинка Ирина Гниденко, которая живет в Лос-Анджелесе.

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Ирина Гниденко сообщила, что сейчас ситуация с огнем в Лос-Анджелесе крайне сложная.

Ситуация на сегодня такова, что пожар невозможно контролировать из-за сильного ветра. Он где-то 160 км в час. Пожар очень быстро распространяется. Большая часть Лос-Анджелеса уже эвакуирована", — рассказала женщина.

Дом горит. Reuters

По ее словам, в регионе хорошо организована эвакуация. Есть интерактивная карта для эвакуации, для каждых районов есть отдельные предупреждения о ситуации и критичности угроз.

Пожары в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

Женщина рассказала, что жертв от пожара может быть значительно больше, поскольку не все отнеслись с серьезностью к угрозе и остались в собственных домах. А когда огонь подступил ближе, то спасти их из пламенной ловушки уже было невозможным.

"Сначала первые часы люди относились очень легко. Сначала паники не было, некоторым местным было даже смешно, потому что они были готовы. Многие остались в домах, но когда огонь подступил, их не смог никто эвакуировать", — рассказала Ирина.

По словам женщины, Лос-Анджелес сейчас довольно безлюдный. Город пустует, поблизости не работают магазины.

Напомним, в Лос-Анджелесе критическая ситуация с тушением пожара — местная система водоснабжения не готова к нагрузкам, известно уже о пяти погибших.

Тем временем с Голливудских холмов эвакуируются мировые знаменитости.