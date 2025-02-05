Кто такая Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США - карьера, помощь Украине, семья

Кристи Ноэм с Дональдом Трампом. Фото: PAP/EPA/SHAWN THEW

В команде Дональда Трампа достаточно женщин — Кристи Ноэм возглавила министерство внутренней безопасности США. На фоне первых и громких решений президента, это ведомство имеет много задач, касающихся иммиграции и беженцев. Ноэм предстоит проведение многих реформ.

Кто она такая — в материале Новини.LIVE.

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Политическая карьера Кристи Ноэм

В отличие от некоторых членов команды президента Дональда Трампа, Кристи Ноэм не новое лицо в политике. Женщине 53 года и она уже занимала должность губернатора Южной Дакоты.

В 2006 году Ноэм стала членом Палаты представителей штата Дакота, снова победила на выборах в 2008 году. Оставалась в Палате с 2011 по 2019 годы.

Ноем была избрана губернатором Южной Дакоты в 2018 году и стала первой женщиной-губернатором в этом штате.

Кристи Ноэм. Фото: из открытых источников

В январе 2025 в команде Трампа ее назначили министром внутренней безопасности США. За нее проголосовали 59 человек, а вот 34 были против. Поддержали среди всех ее семь демократов.

На этой должности она будет заниматься вопросами границы, в частности это касается и решений Трампа по депортации иммигрантов, приостановления приема беженцев и т.д.

Во многом ее взгляды схожи со взглядами Трампа. Например, она считает, что США должны покончить с зависимостью от иностранной нефти. Она поддерживала продолжение бурений морских нефтяных скважин.

Кристи Ноэм. Фото: из открытых источников

Но свою главную приверженность как политик женщина получила во время пандемии COVID-19. Тогда она выступала за минимальные ограничения для бизнеса и граждан, чтобы поддерживать экономику. Хотя была и критика, но большинству граждан нравилось такое решение.

Министр кроме иммиграционных вопросов должна реформировать Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Оно подверглось огромной критике за плохую реакцию на серию стихийных бедствий.

Напомним, в январе Калифорнию охватили масштабные пожары, сгорели тысячи домов. Люди из десятков районов были эвакуированы. Не удавалось ликвидировать пожары несколько недель.

Помощь Украине

Относительно войны в Украине, то политик много не высказывалась по этому поводу. Однако еще в 2023 году заявила, что военная поддержка Украины является ошибкой, а точнее "дорогой стратегической ошибкой", ведь это будет способствовать союзу России и Китая.

Ее министерство не будет иметь среди первоочередных и главных задач решения международных конфликтов, но, вероятно, она будет решать судьбу украинских беженцев в США.

Кристи Ноэм с Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Помимо политической карьеры Ноэм пишет книги. В частности, тоже о политике и о своем штате.

Книга Кристи Ноэм. Фото: скриншот

У женщины есть свой сайт, где можно не только прочитать о ней, но и о ее родном штате Дакота. Слоган сайта — Южная Дакота выбирает будущее, основанное на свободе.

На этом сайте можно оставить петицию даже пошептаться, ведь Ноем создала собственный мерч.

Мерч Кристи Ноем. Фото: Скриншот

Личная жизнь Кристи Ноэм

Новоназначенный министр замужем и имеет троих детей от одного мужа — Брайана Ноэма. Если посмотреть ее соцсети, то она часто берет детей на работу.

Но когда в 2011 Ноэм переехала в Палату в Вашингтоне, то ее семья осталась жить в Дакоте. Тогда она не забрала детей с собой.

Кристи Ноэм с дочерью. Фото: Соцсети

Кристи Ноэм с дочерью на работе. Фото: Соцсети

Ранее мы писали о новой команде Дональда Трампа. Должность Госсекретаря вместо Энтони Блинкена занял Марко Рубио. Министром обороны США стал бывший актер Пит Хегсет. А вице-президентом США назначили Джей Ди Вэнса, который когда-то работал военным журналистом в Ираке.