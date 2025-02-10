Старший син Дональда Трампа — як виглядає і чим займається Дональд Трамп молодший

Дональд Трамп молодший. Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп має пʼятьох дітей. Його первістком був син, якого назвали на честь батька — Дональд Трамп молодший. Зараз йому 47 років, він підприємець та телеведучий.

Як живе і чим займається — в матеріалі Новини.LIVE.

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Старший син президента Дональда Трампа з'явився на світ у 1977 році і зараз чоловіку 47 років. Його матір — чеська модель Іванна Трамп, яка померла у віці 73 років. Батьки розлучилися у 1992 році.

Родина Іванна та Дональд Трамп. Фото: скриншот

У студентські роки хлопець рибачив, працював барменом і катався на лижах. У 2000 році Трамп молодший закінчив університет і одразу почав будувати кар'єру. Починав з будівельних проектів і дійшов до інвестицій в пенсійні рахунки та золото. Наразі він підприємець, а також телеведучий. Свою кар'єру на телебаченні починав з реаліті шоу The Apprentice.

Дональд Трамп молодший. Фото: з відкритих джерел

Щодо політичного життя, то він бере активну участь в передвиборчих кампаніях свого батька, агітував республіканців.

В соцмережах він часто виставляє фото з батьком, інколи жартує з нього. Після того, як мережею поширилася цитата Трампа про те, що іммігранти їдять котів та собак, його син опубілкував фото згенероване ШІ з підписом: "Рятуймо наших улюбленців!!!!!".

Син Дональда Трампа згенерував його фото за допомогою ШІ. Фото: Twitter Donald Trump Jr.

Він веде досить активне та багате життя. Це доводять його фото в соцмережах. Ну хто ще з американців може їсти фаст-фуд на борту літака в оточенні впливових людей США?

Дональд Трамп їсть Макдональдс на борту приватного літака. Фото: Twitter Donald Trump Jr.

Особисте життя Дональда Трампа (ІІ)

Він мав дружину Ванессу, з якою вони народили аж п'ятьох дітей. Що цікаво, одного з синів він також назвав на свою честь і його називають Дональд Трамп третій.

Дональд Трамп молодший з дружиною Ванессою. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп молодший з дітьми. Фото: з відкритих джерел

Однак, з дружиною розлучився у 2018 році і почав зустрічатися з американською телеведучою Кімберлі Гілфойл. Та після виборів у 2024 році з'явилася інформація, що пара розійшлася.

Син Трампа з дівчиною Кімберлі Гілфойл. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп з Кімберлі Гілфойл. Фото: з відкритих джерел

Сайт Трампа молодшого

В Америці чи не кожен політик і громадський діяч має власний сайт з послугами. Дональд Трамп молодший не виняток.

На сайті можна придбати його книги, пише він про політику, зокрема і про Джо Байдена, наголошуючи на корисливості його родини. Загалом він критикує політику Байдена, що не дивно, адже той був конкурентом батька.

Книги Дональда Трампа молодшого. Фото: скриншот

Окрім того, створив чоловік і власний мерч — футболки та посуд з його обличчям.

Мерч Дональда Трампа молодшого. Фото: скриншот

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