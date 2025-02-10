Старший сын Дональда Трампа — как выглядит и чем занимается Дональд Трамп младший

Дональд Трамп младший. Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп имеет пятерых детей. Его первенцем был сын, которого назвали в честь отца — Дональд Трамп младший. Сейчас ему 47 лет, он предприниматель и телеведущий.

Как живет и чем занимается — в материале Новини.LIVE.

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Биография и карьера Дональда Трампа (II)

Старший сын президента Дональда Трампа появился на свет в 1977 году и сейчас мужчине 47 лет. Его мать — чешская модель Иванна Трамп, которая умерла в возрасте 73 лет. Родители развелись в 1992 году.

Семья Иванна и Дональд Трамп. Фото: скриншот

В студенческие годы парень рыбачил, работал барменом и катался на лыжах. В 2000 году Трамп младший окончил университет и сразу начал строить карьеру. Начинал со строительных проектов и дошел до инвестиций в пенсионные счета и золото. Сейчас он предприниматель, а также телеведущий. Свою карьеру на телевидении начинал с реалити шоу The Apprentice.

Дональд Трамп младший. Фото: из открытых источников

Что касается политической жизни, то он активно участвует в предвыборных кампаниях своего отца, агитировал республиканцев.

В соцсетях он часто выставляет фото с отцом, иногда шутит над ним. После того, как в сети распространилась цитата Трампа о том, что иммигранты едят кошек и собак, его сын опубликовал фото сгенерированное ИИ с подписью: "Спасем наших любимцев!!!!!".

Сын Дональда Трампа сгенерировал его фото с помощью ИИ. Фото: Twitter Donald Trump Jr.

Он ведет достаточно активную и богатую жизнь. Это доказывают его фото в соцсетях. Ну кто еще из американцев может есть фаст-фуд на борту самолета в окружении влиятельных людей США?

Дональд Трамп ест Макдональдс на борту частного самолета. Фото: Twitter Donald Trump Jr.

Личная жизнь Дональда Трампа (II)

У него была жена Ванесса, с которой они родили аж пятерых детей. Что интересно, одного из сыновей он также назвал в свою честь и его называют Дональд Трамп третий.

Дональд Трамп младший с женой Ванессой. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп младший с детьми. Фото: из открытых источников

Однако, с женой развелся в 2018 году и начал встречаться с американской телеведущей Кимберли Гилфойл. Но после выборов в 2024 году появилась информация, что пара разошлась.

Сын Трампа с девушкой Кимберли Гилфойл. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп с Кимберли Гилфойл. Фото: из открытых источников

Сайт Трампа младшего

В Америке едва ли не каждый политик и общественный деятель имеет собственный сайт с услугами. Дональд Трамп младший не исключение.

На сайте можно приобрести его книги, пишет он о политике, в том числе и о Джо Байдене, подчеркивая корыстность его семьи. В целом он критикует политику Байдена, что неудивительно, ведь тот был конкурентом отца.

Книги Дональда Трампа младшего. Фото: скриншот

Кроме того, создал мужчина и собственный мерч — футболки и посуду с его лицом.

Мерч Дональда Трампа младшего. Фото: скриншот

Напомним, ранее Новини.LIVE писало о том, чем живет младший сын Дональда Трампа Бэррон.

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