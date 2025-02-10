Старший сын Дональда Трампа — как выглядит и чем занимается Дональд Трамп младший

Дональд Трамп младший — чем известен старший сын президента США
Президент США Дональд Трамп имеет пятерых детей. Его первенцем был сын, которого назвали в честь отца — Дональд Трамп младший. Сейчас ему 47 лет, он предприниматель и телеведущий.
Как живет и чем занимается — в материале Новини.LIVE.
Биография и карьера Дональда Трампа (II)
Старший сын президента Дональда Трампа появился на свет в 1977 году и сейчас мужчине 47 лет. Его мать — чешская модель Иванна Трамп, которая умерла в возрасте 73 лет. Родители развелись в 1992 году.
В студенческие годы парень рыбачил, работал барменом и катался на лыжах. В 2000 году Трамп младший окончил университет и сразу начал строить карьеру. Начинал со строительных проектов и дошел до инвестиций в пенсионные счета и золото. Сейчас он предприниматель, а также телеведущий. Свою карьеру на телевидении начинал с реалити шоу The Apprentice.
Что касается политической жизни, то он активно участвует в предвыборных кампаниях своего отца, агитировал республиканцев.
В соцсетях он часто выставляет фото с отцом, иногда шутит над ним. После того, как в сети распространилась цитата Трампа о том, что иммигранты едят кошек и собак, его сын опубликовал фото сгенерированное ИИ с подписью: "Спасем наших любимцев!!!!!".
Он ведет достаточно активную и богатую жизнь. Это доказывают его фото в соцсетях. Ну кто еще из американцев может есть фаст-фуд на борту самолета в окружении влиятельных людей США?
Личная жизнь Дональда Трампа (II)
У него была жена Ванесса, с которой они родили аж пятерых детей. Что интересно, одного из сыновей он также назвал в свою честь и его называют Дональд Трамп третий.
Однако, с женой развелся в 2018 году и начал встречаться с американской телеведущей Кимберли Гилфойл. Но после выборов в 2024 году появилась информация, что пара разошлась.
Сайт Трампа младшего
В Америке едва ли не каждый политик и общественный деятель имеет собственный сайт с услугами. Дональд Трамп младший не исключение.
На сайте можно приобрести его книги, пишет он о политике, в том числе и о Джо Байдене, подчеркивая корыстность его семьи. В целом он критикует политику Байдена, что неудивительно, ведь тот был конкурентом отца.
Кроме того, создал мужчина и собственный мерч — футболки и посуду с его лицом.
Напомним, ранее Новини.LIVE писало о том, чем живет младший сын Дональда Трампа Бэррон.
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