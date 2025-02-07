Син Дональда Трампа Беррон - як виглядає і чим займається

Родина Дональда Трампа. Фото: Інстаграм barrontrumpfn

Перемога Дональда Трампа на виборах у США супроводжується увагою не лише до його команди, а і до родини. Зокрема, до першої леді Меланії Трамп та їхнього спільного сина Беррона Трампа.

Як виглядає хлопець і чим займається — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Син президента США Беррон Трамп

У президента США Дональда Трампа пʼятеро дітей, але з Меланією Трамп вони мають лише одного спільного сина — Беррона Трампа.

Беррон Трамп у дитинстві. Фото: з відкритих джерел

Він наймолодша дитина президента. Хлопцю нині 18 років. Він народився за рік після весілля подружжя і, як пишуть в мережі, Меланія була для нього турботливою мамою — готувала сніданки та допомагала з уроками.

Родина Дональда Трампа. Фото: з відкритих джерел

Беррон Трамп з батьками. Фото: Вікіпедія

На сина такої заможної родини чекало і відповідне навчання. Він вчиться в Нью-Йоркському університеті на факультеті права та бізнесу.

У свій молодий вік він навіть заснував компанію у сфері нерухомості, але вона вже закрилася.

У мережі можна знайти фотодокази того, що хлопець живе розкішним життям — живе в особняках, ходив до приватної школи, має особисту охорону.

Щодо зовнішності, то схожий він більше на батька. От тільки у зрості перевищив всіх членів родини і становить понад два мтери. Тому його легко упізнати серед натовпу.

Беррон Трамп з мамою Меланією Трамп. Фото: Twitter

На публіці у дитинстві він зʼявлявся рідко, адже родина берегла його від публічності. Однак у більш дорослому віці він став допомагати батьку.

Він брав активну участь у політичній кампанії Дональда Трампа у 2016 році, з'являвся з ним на заходах, був присутній на першій інавгурації Трампа у 2017 році. На інавгурації у 2025 вже був під прицілом телекамер.

Беррон Трамп на інавгурації батька в 2025 році. Фото: Twitter

Беррон Трамп з батьком Дональдом Трампом. Фото: Twitter

Відомо, що під час останньої кампанії Трампа його син допомагав йому зрозуміти покоління зумерів і налагодити контакт з молоддю.

Нагадаємо, раніше ми писали детальніше про команду Дональда Трампа. На посаді Держсекретаря замість Ентоні Блінкена опинився Марко Рубіо. Міністром оборони США призначили колишнього актора Піта Хегсета.

Віцепрезидентом США призначили Джей Ді Венса, який колись працював військовим журналістом в Іраку. А міністерство внутрішньої безпеки очолила жінка — Крісті Ноем.