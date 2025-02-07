Сын Дональда Трампа Бэррон - как выглядит и чем занимается

Семья Дональда Трампа. Фото: Инстаграм barrontrumpfn

Победа Дональда Трампа на выборах в США сопровождается вниманием не только к его команде, но и к семье. В частности, к первой леди Мелании Трамп и их общему сыну Бэррону Трампу.

Как выглядит парень и чем занимается — в материале Новини.LIVE.

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Сын президента США Бэррон Трамп

У президента США Дональда Трампа пятеро детей, но с Меланией Трамп у них только один общий сын — Бэррон Трамп.

Бэррон Трамп в детстве. Фото: из открытых источников

Он самый младший ребенок президента, парню сейчас 18 лет. Он родился через год после свадьбы супругов и как пишут в сети, Мелания была для него заботливой мамой — готовила завтраки и помогала с уроками.

Семья Дональда Трампа. Фото: из открытых источников

Бэррон Трамп с родителями. Фото: Википедия

Сына такой состоятельной семьи ждало и соответствующее обучение. Он учится в Нью-Йоркском университете на факультете права и бизнеса.

При своем молодом возрасте он даже основал компанию в сфере недвижимости, но она уже закрылась.

В сети можно найти фотодоказательства того, что парень живет роскошной жизнью — живет в особняках, ходил в частную школу, имеет личную охрану.

Относительно внешности, то похож он больше на отца. Вот только в росте превысил всех членов семьи и имеет более двух метров. Поэтому его легко узнать среди толпы.

Бэррон Трамп с мамой Меланией Трамп. Фото: Twitter

На публике в детстве он появлялся редко, ведь семья берегла его от публичности. Однако в более взрослом возрасте он стал помогать отцу.

Он принимал активное участие в политической кампании Дональда Трампа в 2016 году, появлялся с ним на мероприятиях, присутствовал на первой инаугурации Трампа в 2017 году. На инаугурации в 2025 году уже был под прицелом телекамер.

Бэррон Трамп на инаугурации отца в 2025 году. Фото: Twitter

Бэррон Трамп с отцом Дональдом Трампом. Фото: Twitter

Известно, что во время последней кампании Трампа его сын помогал ему понять поколение зумеров и наладить контакт с молодежью.

Напомним, ранее мы писали подробнее о команде Дональда Трампа. На посту Госсекретаря вместо Энтони Блинкена оказался Марко Рубио. Министром обороны США назначили бывшего актера Пита Хегсета.

Вице-президентом США назначили Джей Ди Вэнса, который когда-то работал военным журналистом в Ираке. А министерство внутренней безопасности возглавила женщина — Кристи Ноэм.