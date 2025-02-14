Пресекретарка Білого дому Керолайн Лівітт - що відомо про помічницю Трампа

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт. Фото: Facebook Karoline Leavitt

Пресекретарем Білого дому у США призначили Керолайн Лівітт, яка раніше обіймала посаду прессекретаря Дональда Трампа під час передвиборчої кампанії. Оскільки команда успішно перемогла, Трамп заявив, що вона точно справиться з відповідною роботою в білому домі.

Хто вона така — в матеріалі Новини.LIVE.

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Карʼєра Керолайн Лівітт

Керолайн Лівітт народилася і проживала в штаті Нью-Гемпшир в звичайній родині. Ще під час навчання в коледжі вона неодноразово писала дописи для студентських газет, де висловлювала свою підтримку Трампу, підтримуючи своїм голосом його рішення, які піддавалися критиці.

Керолайн Лівітт на ток-шоу. Фото: Facebook Karoline Leavitt

Вона закінчила навчання зі ступенем бакалавра з комунікацій і політики, ставши єдиною в родині з вищою освітою. Ще під час навчання дівчина стажувалася в офісі президентської кореспонденції Білого дому.

У 2022 році вона балотувалася до Палати представників Сполучених Штатів в Нью-Гемпширі. Американські ЗМІ пишуть, що вона відзначалася своїм нахабним стилем, який нагадував стиль Трампа. Перемогу вона не здобула, але руки не опустила.

Передбиворча кампанія Керолайн Лівітт в Сенат. Фото: Facebook Karoline Leavitt

Керолайн Лівітт перед виборами в Сенат. Фото: Facebook Karoline Leavitt

"Вірте в себе, навіть якщо інші ні. Говоріть правду, навіть якщо інші неминуче з нею не погодяться. Немає заміни для доброї, старомодної важкої праці. І пам’ятайте, що Бог має план для кожного з нас, тож довіртеся йому всім серцем", — написала вона в соцмережах після поразки.

Та вже у 2024 році вона стала прессекретарем Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії.

"Керолайн Лівітт виконала феноменальну роботу на посаді національного прессекретаря в моїй кампанії, і я радий оголосити, що вона буде працювати прессекретаркою Білого дому", – заявив про неї Трамп.

Керолайн Лівітт і Дональд Трамп. Фото: Facebook Karoline Leavitt

Особисте життя Керолайн Лівітт

Попри те, що всі її соцмереж переповнені політичним контентом, він конкурує з особистим — подорожами, друзями і дітьми. Щодо дітей, то жінка влітку 2024 року народила сина. Вона одружена, її чоловік працює забудовником і старший за неї на 32 роки.

Керолайн Лівітт розповіла про народження сина. Фото: скріншот

Вона планувала піти в декретну відпустку, але змінила своє рішення після того, як відбувся напад на Дональда Трампа в Пенсільванії 13 липня 2024 року. Тоді вона відновилася в професії і продовжила працювати вже з нинішнім президентом США.

Вона полюбляє відвідувати американські ток-шоу і відпита до спілкування.

Соцмережі Керолайн Лівітт. Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим живуть діти Дональда Трампа — молодший син Беррон Трамп і найстарший Дональд Трамп (ІІ).

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