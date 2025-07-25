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Нардеп объяснил, повлияет ли закон о НАБУ на борьбу с коррупцией

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 17:31
Закон о НАБУ и САП - есть ли риски для борьбы с коррупцией
Алексей Кучеренко. Фото: УНИАН

Принятый Верховной Радой закон об ограничении независимости НАБУ и САП не содержит никаких угроз национальной безопасности и не навредит борьбе с коррупцией. Во многих государствах действует перекрестный контроль над спецподразделениями.

Об этом заявил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 25 июля.

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Президент имеет право поручить Генпрокурору дополнительные полномочия

Кучеренко считает, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет право поручить Генпрокурору дополнительные полномочия.

"То, что там дополнительные полномочия у него (Генпрокурора,  ред.) появились, как по мне, только на пользу пошло. Я не вижу никаких угроз в том, что проголосовано, никаких угроз национальной безопасности или борьбе с коррупцией", — сказал он.

В то же время нардеп считает, что если бы голосование за этот закон не происходило бы в спешке и власть прислушивалась к гражданам, то, вероятно, удалось бы избежать протестов.

Представитель "Батькивщины" добавил, что в мировой практике, как правило, в спецслужбах и спецподразделениях (например НАБУ, САП, ГБР) действует перекрестный контроль. По его словам, ничего плохого в таких решениях нет.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и Президент Украины Владимир Зеленский.

После этого украинцы в городах три вечера подряд собирались на митинги против нового закона, который предусматривает подчинение НАБУ и САП Офису Генпрокурора, что ликвидирует независимость этих институтов.

После этого Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Документ поддержали антикоррупционные органы.

Впоследствии стало известно, что Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения президентского законопроекта о независимости САП и НАБУ.

Адвокат Сергей Старенький объяснил, как расширятся полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины после принятия нового президентского законопроекта.

НАБУ САП Офис генерального прокурора президент НЛО
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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