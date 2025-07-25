Як розширяться повноваження НАБУ — деталі

Співробітники НАБУ. Фото: НАБУ

Адвокат Сергій Старенький пояснив, як розширяться повноваження Національного антикорупційного бюро України після президентського законопроєкту про незалежність САП та НАБУ. За його словами, тепер Бюро зможе братися за справи бізнесменів.

Про це Сергій Старенький сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 липня.

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Адвокат про розширення повноважень НАБУ

За словами адвоката, законопроєкт президента Зеленського №13533 розширює повноваження НАБУ. Відтак вони зможуть займатися справами бізнесменів.

"Вони зможуть займатися бізнесменом, якщо вони будуть вважати, що дії цього бізнесмена завдають шкоди або створюють корупційні ризики для держави", — пояснив правознавець.

Також він додав, що працівники НАБУ і так раніше проходили поліграф: "просто людям подали це, як: "От, дивіться, ми зараз будемо їх контролювати".

"Щодо повернення повноважень НАБУ, якщо проаналізувати деталі цього закону, то, по-перше, повноваження НАБУ навіть трохи добавилися з цим законом, який хочуть прийняти. Тому що НАБУ раніше і зараз згідно з кримінально-процесуальним кодексом мало розслідувати лише справи відносно конкретної категорії осіб і в конкретних справах.

Цей закон, який на сьогодні прийнятий і який буде прийнятий найближчим часом, він розширяє можливості. І НАБУ тепер може займатися не тільки тими справами, які чітко означені законами щодо визначених осіб, а й щодо інших осіб, якщо вони будуть вважати це необхідним. Тобто компетенції НАБУ будуть розширені й вони зможуть займатися, наприклад якимось бізнесменом, якщо його дії завдають шкоди державі тощо", — пояснив адвокат.

Раніше ми інформували, що Верховна Рада збереться на позачергове засідання для розгляду президентського законопроєкту про незалежність САП та НАБУ.

Також ми повідомляли, що Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.