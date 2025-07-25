Как расширятся полномочия НАБУ — детали

Сотрудники НАБУ. Фото: НАБУ

Адвокат Сергей Старенький объяснил, как расширятся полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины после президентского законопроекта о независимости САП и НАБУ. По его словам, теперь Бюро сможет браться за дела бизнесменов.

Об этом Сергей Старенький сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 25 июля.

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По словам адвоката, законопроект президента Зеленского №13533 расширяет полномочия НАБУ. Поэтому они смогут заниматься делами бизнесменов.

"Они смогут заниматься бизнесменом, если они будут считать, что действия этого бизнесмена наносят вред или создают коррупционные риски для государства", — объяснил правовед.

Также он добавил, что работники НАБУ и так раньше проходили полиграф: "Просто людям подали это, как: "Вот, смотрите, мы сейчас будем их контролировать".

"Относительно возвращения полномочий НАБУ, если проанализировать детали этого закона, то, во-первых, полномочия НАБУ даже немного добавились с этим законом, который хотят принять. Потому что НАБУ раньше и сейчас согласно уголовно-процессуальному кодексу должно было расследовать только дела в отношении конкретной категории лиц и в конкретных делах.

Этот закон, который на сегодня принят и который будет принят в ближайшее время, он расширяет возможности. И НАБУ теперь может заниматься не только теми делами, которые четко определены законами в отношении определенных лиц, но и в отношении других лиц, если они будут считать это необходимым. То есть компетенции НАБУ будут расширены и они смогут заниматься, например каким-то бизнесменом, если его действия наносят ущерб государству и т.д.", — объяснил адвокат.

Ранее мы информировали, что Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения президентского законопроекта о независимости САП и НАБУ.

Также мы сообщали, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.